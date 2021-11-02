"Глаза горят у обоих": Слава Каминская заинтриговала романтическими фото с экс-супругом

Украинская певица Слава Каминская еще 2 года назад заявила, что расстается со своим мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Но несмотря на это, пара сохраняет дружеские отношения и вместе воспитывает двоих детей. Правда, новые общие фотографии довольно сильно взбудоражили сеть.

Сейчас Слава Каминская болеет коронавирусом и находится на самоизоляции дома, поэтому решила опубликовать архивные фото со дня рождения ее свекрови – Людмилы Каминской, где также была приглашена мама Славы. Среди семейных фото поклонники отметили особую связь между Славой и Эдгаром, которая осталась между ними после развода.

Читайте также Слава Каминская показала, как гуляет с детьми: больную COVID-19 звезду раскритиковали в сети

"Тяжелая артиллерия Эти фото должны были попасть в сеть еще 11 октября, но всему свое время! Пожалуй, я чувствовала, что заболею и этот архив понадобится мне позже, поможет не скучать, как минимум в сети. 11 октября – день рождения нашей замечательной бабушки , мамы Людмилы Каминской! Было весело. У нас с Эдгаром, кроме замечательных детей, выходят отличные общие фото", – подчеркнула артистка.



Слава и Эдгар Каминский заинтриговали общими фото / Фото из инстаграма певицы



Слава и Эдгар Каминский заинтриговали общими фото / Фото из инстаграма певицы

​Интересно Слава Каминская очаровала фото с экс-возлюбленным и детьми

Реакция сети

Инстаграм разразился комментариями, когда фанаты увидели совместные фото супругов. Многие отметили, что между ними до сих пор чувствуется любовь и они еще могут быть вместе, в том числе и Оля Цыбульская, которая написала: "Классные вы".

"Как хороши";

"Просто вы любите друг друга, это очевидно";

"Почему-то мне кажется, что у вас с Эдгаром не все потеряно! Так хочется, чтобы вы снова были вместе, вы такая хорошая пара!";

"Мама и папа, вы прекрасны!";

"Это любовная любовь. Глаза горят у обоих! И это вау";

"Можно теперь так навсегда";

"Такие фото могут получиться только у людей с не умершими чувствами друг к другу. Вы же идеальны вместе и детки у вас так прекрасны, потому что все лучшее всего взяли у обоих";

"Одним словом, вы пара, и все, здесь сложно представить по-другому";

"Вы самая красивая пара! Смотришь на вас и видишь любовь!!";

"Видно, что у вас двоих происходит, еще впереди снова любовь, любовь и любовь".

Кратко о разводе Славы и Эдгара Каминских

Слава и Эдгар Каминский были одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. После свадьбы, которая состоялась 16 июля 2014 года, влюбленные часто появлялись на светских мероприятиях, демонстрируя семейную идиллию. Любили Эдгар и Слава публиковать общие фото с двумя общими детьми – Леонардом и Лаурой.

Однако 5 июня 2019 года на сайте Подольского районного суда появилось заявление на развод. Ее подал Эдгар Каминский 19 апреля. После распространения информации в СМИ ни Слава, ни ее экслюбитель не комментировали причины разрыва.

Впоследствии Каминский признался, что одной из причин развода стала ревнивость жены. 2 июля 2019 года пара официально развелась.

Несмотря на временные отношения у обоих, они продолжают вместе отдыхать, отводить детей в школу и ходить на общие праздники. Однако они живут раздельно.