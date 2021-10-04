Исполнительница не скрывает, что находится в дружеских отношениях с бывшим мужем и является примером для многих пар, ведь не всем после разрыва удается сохранять понимание.

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Новое фото Славы Каминской с семьей

Знаменитая семья сфотографировалась в Киеве. Слава и Эдгар позировали вместе с детьми на фоне фонтана и Днепра. Пластический хирург нежно обнимал бывшую жену и мило улыбался. На лицах потомков пары также сияли улыбки.

Для прогулки артистка выбрала черное платье, под которое надела розовую рубашку. Поверх было пальто коричневого цвета. Такую одежду звезда соединила с массивными сапогами. На лице она сделала легкий макияж, волосы уложила ровно и довершила look солнцезащитными очками.

"Папа, мама и миниатюрки в подарок", – трогательно подписала снимок Слава.



Слава и Эдгар Камински с детьми / Фото из инстаграма певицы

В комментариях замечательную семью засыпали комплиментами.