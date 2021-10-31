Во вторник, 26 октября, Слава Каминская получила положительный результат ПЦР-теста. Следующие несколько дней экс-участница "НеАнгелов" провела в полной самоизоляции, а на выходных вышла на улицу с детьми – сыном Лео и дочерью Лаурой. Тысячи фолловеров раскритиковали ее за то, что она гуляет среди людей, не излечившись от коронавируса.
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"Мне прилетели обвинения в том, что я не думаю об окружающих и подвергаю опасности своих соседей", – рассказала певица. Она не стала отмалчиваться и публично ответила хейтерам.
Слава Каминская заверила, что выйти на улицу ей посоветовал врач. Более того, во время прогулки по территории жилого комплекса она якобы не снимала маску и придерживалась социальной дистанции. Артистка и в самом деле держалась подальше от людей, однако ее сын и дочь смело контактировали с другими детьми.
Попробуйте использовать свои мозги по назначению и подумайте о том, что своим поведением вы отбиваете у нормальных, социально ответственных людей всякое желание честно информировать о своем заболевании,
– резко заявила Слава Каминская.
Больная COVID-19 Слава Каминская на прогулке / Фото из инстаграм-сторис певицы
Стоит добавить, накануне экс-участница группы "НеАнгелы" признавалась, что "ужасно тупит, ленится, кашляет и дуреет" из-за коронавируса. Ей досаждают и другие симптомы COVID-19 – заложенность носа, повышенная температура, отсутствие обоняния и вкуса.
Полный текст публикации Славы Каминской:
Меня не перестает удивлять наш народ, который, не изучив предмета, начинает давать экспертные оценки, уровню которых могли бы позавидовать крупнейшие светила современной медицины.
Я, как ответственный человек, открыто сообщила в своих социальных сетях о заболевании. Следуя рекомендациям врачей, пользуясь средствами индивидуальной защиты и соблюдая социальную дистанцию, совершала пешие прогулки на открытом воздухе на территории ЖК, в котором живу. В результате чего мне прилетели обвинения в том, что я не думаю об окружающих и подвергаю опасности своих соседей.
Прежде чем высказывать свои недовыводы на предмет распространения вируса, попробуйте использовать свои мозги по назначению и подумайте о том, что своим поведением вы отбиваете у нормальных, социально ответственных людей всякое желание честно информировать о своем заболевании. Тем самым провоцируя дальнейшее распространение вируса. Есть над чем задуматься. Не болейте и берегите себя!