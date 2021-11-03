Главная хейтерша "Танцев" Илона Гвоздева призналась, боится ли потерять работу на телевидении

После того, как Илона Гвоздева отказалась от участия в "Танцах со звездами", она стала главной хейтершей проекта и его участников. Публика уверена, что так она рискует потерять работу на телевидении и место в шоу-бизе. Однако танцовщицу это не пугает, она готова "и на рынке торговать, и на огороде копать".

В этом году Илона Гвоздева как никогда раньше щедра на критику в сторону хореографов и участников "Танцев со звездами". Часть фанов возмущают ее резкие высказывания, другие же беспокоятся, не скажется ли эта конфронтация на ее карьере. Однако саму танцовщицу не пугает перспектива потерять контракт и народную любовь.

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Знаменитость заявила, что и дальше будет говорить горькую правду, даже если это будет стоить ей телевизионной карьеры. Она якобы никогда не страдала звездной болезнью, поэтому готова уступить свое место в шоу-бизе и хоть за прилавок стать.

Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего. С детства приучена к труду – могу и на рынке торговать, и на огороде копать, и на сцене танцевать, и по красной дорожке идти,

– поделилась Илона Гвоздева.

"Добро всегда побеждает зло", – интригующе завершила победительница "Танцев со звездами".



Илона Гвоздева с мужем и детьми / Фото из инстаграма танцовщицы

В сети откровенное признание Илоны Гвоздевой вызвало волну восторга:

"Илона, вы молодец. Спасибо за открытость и свое мнение. Мы с вами";

"Благодарю вас за правду. Жаль, что другие известные люди прячут голову в песок. Самое страшное сейчас – это то, как люди продают свою совесть";

"Респект вам за вашу позицию и отношение к жизни, людям! Вы настоящая";

"Молодчина! Без собственного мнения человек просто кукла-марионетка! Уважаю";

"Мало кто сейчас может открыто сказать правду! Вы молодец в этом плане, и это правильно".

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