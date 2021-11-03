Главная хейтерша "Танцев" Илона Гвоздева призналась, боится ли потерять работу на телевидении
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
После того, как Илона Гвоздева отказалась от участия в "Танцах со звездами", она стала главной хейтершей проекта и его участников. Публика уверена, что так она рискует потерять работу на телевидении и место в шоу-бизе. Однако танцовщицу это не пугает, она готова "и на рынке торговать, и на огороде копать".
В этом году Илона Гвоздева как никогда раньше щедра на критику в сторону хореографов и участников "Танцев со звездами". Часть фанов возмущают ее резкие высказывания, другие же беспокоятся, не скажется ли эта конфронтация на ее карьере. Однако саму танцовщицу не пугает перспектива потерять контракт и народную любовь.
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Знаменитость заявила, что и дальше будет говорить горькую правду, даже если это будет стоить ей телевизионной карьеры. Она якобы никогда не страдала звездной болезнью, поэтому готова уступить свое место в шоу-бизе и хоть за прилавок стать.
Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего. С детства приучена к труду – могу и на рынке торговать, и на огороде копать, и на сцене танцевать, и по красной дорожке идти,
– поделилась Илона Гвоздева.
"Добро всегда побеждает зло", – интригующе завершила победительница "Танцев со звездами".
Илона Гвоздева с мужем и детьми / Фото из инстаграма танцовщицы
В сети откровенное признание Илоны Гвоздевой вызвало волну восторга:
- "Илона, вы молодец. Спасибо за открытость и свое мнение. Мы с вами";
- "Благодарю вас за правду. Жаль, что другие известные люди прячут голову в песок. Самое страшное сейчас – это то, как люди продают свою совесть";
- "Респект вам за вашу позицию и отношение к жизни, людям! Вы настоящая";
- "Молодчина! Без собственного мнения человек просто кукла-марионетка! Уважаю";
- "Мало кто сейчас может открыто сказать правду! Вы молодец в этом плане, и это правильно".
Каких звезд захейтила Илона Гвоздева
- Хореограф разругалась с бывшим партнером по "Танцам со звездами" Владимиром Остапчуком. В период громкого развода она называла шоумена "человеком-г*вно года". Сейчас знаменитости не общаются как друзья, они обсуждают только рабочие вопросы.
- Номера Мела на "Танцах" она называла "пошлыми и аморальными", а его партнершу Лизу Русину – "не очень универсальной танцовщицей". Не так давно Гвоздева ширила слухи, что певец "пил прямо в зале".
- Танцовщица критиковала Дмитрия Кадная, которому якобы подсуживают на "Танцах со звездами". По ее мнению, артист не стоит звания секс-символа этого сезона.
- Резким судейством Илоны Гвоздевой возмущался и Константин Войтенко. Он назвал ее комментарии "неадекватными".