Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева вернулась на проект как четвертый судья. С ее стороны прозвучало немало критики в сторону участников. В частности, звезда негативно высказалась о выступлении Константина Войтенко.

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Илона Гвоздева сказала, что не увидела совершенного квикстепа.

Я сегодня увидела очень много танца, к сожалению, кроме квикстепа. Мне было почему-то квикстепа замало, а когда он был, он был не столь динамичным, каким должен был быть,

– заявила четвертая судья.

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Ответ Войтенко Гвоздевой

За кулисами проекта Константин Войтенко прокомментировал заявление Илоны Гвоздевой. По его словам, квикстеп танцовщицы с победителем шоу Игорем Ласточкиным также был очень медленным.

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Я очень доволен комментариями наших постоянных судей, и очень, очень недоволен комментарием Гвоздевой, потому что он неадекватен. Тем более мы просматривали их номер с Ласточкиным, когда они танцевали тоже квикстеп – очень медленный квикстеп,

– подчеркнул актер.

"То есть если ты говоришь, что у вас медленный квикстеп, надо либо показывать, или танцевать так. И когда Илона это говорила, все судьи были шокированы. Зачем такое делать еще и оценку такую ​​ставить?", – добавил он.

Отметим, Константин Войтенко не первый кто ответил Илона Гвоздева на резкий комментарий. Партнерша MELOVIN назвала комментарии четвертого судьи некорректными и неадекватными. По мнению Лизы Русиной, победительница "Танцев" просто почувствовала зависть.