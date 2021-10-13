Еще раньше Илона Гвоздева признавалась, что является "блогершей, которая немного танцует". Так как большую часть ее заработка приносит именно страница в инстаграме. Там танцовщица общается со звездами и выкладывает разнообразные фото.
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Почему Гвоздева отписана от Остапчука
Илона Гвоздева в списке "друзей" имеет многих украинских знаменитостей: Елену Шоптенко, Влада Яму, Олю Цибульскую, Дашу Астафьеву и других. Однако есть известный человек, с которым хореограф не дружит.
В друзьях у меня точно нет Владимира Остапчука. Потому что, мне кажется, у нас очень разные взгляды на жизнь, на какие-то отношения между людьми. Это тот человек, которого я уважаю за его творческие способности. Он очень талантливый ведущий. Но его человеческие качества расходятся с моими представлениями,
– подчеркнула звезда.
Илона Гвоздева добавила, что ее с телеведущим объединяют только рабочие отношения. Они здороваются, но не поддерживают теплых отношений.
"Мы не общаемся, но на концерте мы виделись и поздоровались. Просто мы не друзья. Мы общаемся, если это касается работы, но если говорить о каких-то теплых дружеских отношениях, у нас таких нет", – добавила победительница "Танцев со звездами".
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой
Что известно о скандале между Остапчуком и Гвоздевой
- В 2019 году звезды участвовали в "Танцах со звездами" как пара. Они покинули шоу в шаге от финала. Тогда Илона Гвоздева намекала, что Владимир перестал работать в команде и сосредоточился только над победой.
- Отношения между танцовщицей и ведущим ухудшило то, что в период шоу Остапчук объявил о разводе с женой Еленой Войченко. Это якобы запятнало репутацию Илоны, так как пресса заподозрила, что именно она является разлучницей.
- Хореограф всячески поддерживала Елену Войченко и негативно высказывалась о Владимире Остапчуке. Несколько месяцев назад она призналась, что ее муж "хотел набить морду" ведущему, потому что из-за него семья Гвоздевой якобы ввязалась в скандал.