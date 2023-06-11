Он заявил, что все должно быть честно. Ведь Руслана имела большие выступления на Евровидении в 2005 и 2017, когда конкурс проходил в Украине.

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Почему не пригласили выступить Руслану

В то же время, в этом году организаторы захотели показать новые лица.

Руслана – легенда Евровидения, артистка, которая имела самую большую возможность промотировать Украину и себя в прошлые годы. Руслана была широко представлена в 2005 году и в 2017 году у нее был такой жирный кусок эфира в финале. Это время суперзвезды. Моя цель была показать новые лица Украины. Это должна быть честная история,

– ответил Ненов.

Ненов объяснил выбор артистов

По его словам, многие украинские фаны также не поняли выбор артистов для первого и второго полуфиналов Евровидения – ALYOSHA, Марии Яремчук и рэпера OTOY. Ненов объяснил, что этих музыкантов организаторы выбрали не просто так.

Продюсер заявил, что номер украинских артистов был важен с точки зрения культурной дипломатии.

"Номер ALYOSHA – история беженцев. Она вышла и прокричала свою боль. Она вынужденно с детьми иммигрировала в США, стояла в очередях на границах. Что касается Марии Яремчук, это ее история. Европейцы – очень эмпатичные. Они цепляются за фактаж. Яремчук спела песню своего отца и этот момент активно обсуждался, что это очень символично», – объяснил Ненов.

Он отметил, что OTOY также выбрали неслучайно. "Это стратегия и она сработала. Писали о брате OTOY, не вышедшем из Азовстали. Мир еще раз вспомнил об этой трагедии", – прокомментировал продюсер.

Ненов рассказал о Евровидении-2023: видео

К слову, вокруг Русланы и ее выступления на Евровидении-2023 разразился скандал. Тогда устроители заверили, что Руслана появится в финале шоу с "особой миссией". Однако певицу просто показали на видео во время выступления победителя Евровидения-2010. Эта запись была без звука и длилась около 5 секунд.