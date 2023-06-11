Він заявив, що все мало бути чесно. Адже Руслана мала великі виступи на Євробаченні у 2005 та 2017 роках, коли конкурс проходив в Україні.

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Чому не запросили виступити Руслану

Водночас цього року організатори захотіли показати нові обличчя.

Руслана – легенда Євробачення, артистка, яка мала найбільшу можливість промотувати Україну і себе у минулих роках. Руслана була широко представлена у 2005 році і у 2017 році у неї був такий жирний шматок ефіру в фіналі. Це час суперзірки. Моя мета була показати нові обличчя України. Це мала бути чесна історія,

– відповів Ненов.

Ненов пояснив вибір артистів

За його словами, багато українських фанів також не зрозуміли вибір артистів для першого та другого півфіналів Євробачення – ALYOSHA, Марії Яремчук та репера OTOY. Ненов пояснив, що цих музикантів організатори обрали не просто так.

Продюсер заявив, що номер українських артистів був важливим з точки зору культурної дипломатії.

"Номер ALYOSHA – історія біженців. Вона вийшла і прокричала свій біль. Вона вимушено з дітьми іммігрувала до США, стояла у чергах на кордонах. Щодо Марії Яремчук, це її історія. Європейці – дуже емпатичні. Вони чіпляються за фактаж. Яремчук заспівала пісню свого батька і цей момент активно обговорювався, що це дуже символічно", – пояснив Ненов.

Він зазначив, що OTOY також обрали невипадково. "Це стратегія і вона спрацювала. Писали про брата OTOY, який не вийшов із Азовсталі. Світ ще раз згадав про цю трагедію", – прокоментував продюсер.

Ненов розповів про Євробачення-2023: відео

До слова, навколо Руслани та її виступи на Євробаченні-2023 спалахнув скандал. Тоді організатори запевнили, що Руслана з'явиться у фіналі шоу із "особливою місією". Однак співачку просто показали на відео під час виступу переможця Євробачення-2010. Цей запис був без звуку і тривав близько 5 секунд.