На прошлой неделе, 1 октября, Светлана Лобода выпустила русскоязычную песню Americano, которая облетела музыкальные чарты в Москве. После успеха в стране-агрессоре, гастролерша поспешила в Украину.

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На удивление, артистку радушно приняли сразу три киевские радиостанции: "Русское Радио Украина", "Наше Радио" и NRJ Ukraine. Не менее удивляет то, что ни один из радиоведущих не поинтересовался гражданской позицией Лободы.

"Песня, конечно же, совсем не о кофе или счастливой любви, и с настоящим артистки не связана. Светлана призналась, что сейчас влюблена. И кофе не пьет", – написали зато в инстаграм-профиле "Русского Радио Украина".

Заметим, сама Светлана Лобода никак не комментирует очередной приезд в Киев. Звезда только публикует в соцсетях фото из украинских радиостанций.



Светлана Лобода на "Русском Радио Украина" / Фото с инстаграма радиостанции​



Светлана Лобода на "Нашем Радио" / Фото с инстаграма радиостанции