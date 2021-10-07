На прошлой неделе, 1 октября, Светлана Лобода выпустила русскоязычную песню Americano, которая облетела музыкальные чарты в Москве. После успеха в стране-агрессоре, гастролерша поспешила в Украину.
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На удивление, артистку радушно приняли сразу три киевские радиостанции: "Русское Радио Украина", "Наше Радио" и NRJ Ukraine. Не менее удивляет то, что ни один из радиоведущих не поинтересовался гражданской позицией Лободы.
"Песня, конечно же, совсем не о кофе или счастливой любви, и с настоящим артистки не связана. Светлана призналась, что сейчас влюблена. И кофе не пьет", – написали зато в инстаграм-профиле "Русского Радио Украина".
Светлана Лобода на "Русском Радио Украина" / Фото с инстаграма радиостанции
Светлана Лобода на "Нашем Радио" / Фото с инстаграма радиостанции
Светлана Лобода на NRJ Ukraine / Фото с инстаграма радиостанции
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Возвращение Светланы Лободы в Украину
- В июле стало известно, что российская гастролерша впервые за 7 лет собралась в Украину с концертом. До этого она выступала только на частных вечеринках и закрытых мероприятиях, в частности на свадьбе сына Оксаны Марченко.
- Перед выступлением в Одессе Лобода засветилась на радиостанциях в Киеве. В эфире "Пятница", "Наше Радио", "Русское Радио Украина" и NRJ Ukraine она представила трек "Алло".
- За день до концерта певица презентовала песню на украинском языке – Indie Rock (Vogue), которая, правда, вышла и на русском.
- На сольнике Светланы Лободы был аншлаг, он состоялся без провокаций. Со сцены звезда намекнула, что сожалеет о гастролях в России, и рассказала о любви к Украине. Однако после этого она продолжила музыкальную карьеру в стране-аргессоре.