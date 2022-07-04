За несколько часов до того, как артист должен был выйти на сцену, а именно 3 июля, в торговом центре Field's в столице Дании произошла стрельба. Из-за преступных действий 22-летнего подозреваемого погибли 3 человека и четверо пострадали.

Важно Британцы Гарри Стайлс и Yungblud мощно поддержали Украину на концертах в Нью-Йорке и Вене

Я убит горем вместе с жителями Копенгагена. Я обожаю этот город. Люди так теплы и полны любви. Я опустошен вместе с жертвами, их семьями и всеми страдающими. Будьте вместе. Пожалуйста, старайтесь друг о друге,

– написал Гарри Стайлс в твиттере.

До 31 июля включительно Гарри Стайлс даст концерты в главных городах Европы, после чего отправится на западное полушарие в США и Канаду и Южную Америку. В феврале следующего года его тур завершится по городам Австралии.

Гарри Стайлс и Украина

Отметим, что во время концертов Гарри Стайлс гордо поднимал флаг Украины перед публикой. Ранее он поддерживал украинский народ в борьбе с Россией. В частности, Гарри Стайлс поддержал украинцев на фестивале Coachella в США.