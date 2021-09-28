Гарри и Меган вернулись из Нью-Йорка частным самолетом: их раскритиковали за лицемерие
Источник:OK! Magazine
Принц Гарри и Меган Маркл полетели домой, в Санта-Барбару, после нескольких выходов в Нью-Йорке. В качестве транспортного средства супруги выбрали частный самолет. Из-за этого пару раскритиковала королевский эксперт и назвала их "лицемерами".
Популярность Меган Маркл и принца Гарри резко возросла после их визита в Нью-Йорк. Вместе с тем супруги столкнулись с критикой от королевского эксперта Пенни Джунор.
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Почему раскритиковали Меган и Гарри
На мероприятии Global Citizen Live супруги затронули не только тему прививки против коронавируса, но и экологии. В частности, они призвали принять лучшие экологические законы.
В то же время принц Гарри и Меган вернулись из Нью-Йорка частным самолетом: их увидели на борту самолета Dassault Falcon 2000. Тогда как принц Уильям пользуется регулярными авиарейсами.Издание OK! отметило, что полет в одну сторону частным самолетом вызывает выброс 17 тонн углерода – больше, чем средний годовой след британцев (12,7 тонны).
Это полностью нивелирует их климатическое послание. Они будто стреляют себе в ногу, летая частным самолетом,
– подчеркнула эксперт.
"Я не понимаю, почему они ведут себя как суперзвезды. Его брат, принц Уильям, пользуется регулярными рейсами. Я считаю, что это лицемерие. Уверена, что рейсов было много", – добавила она.
Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке
- Впервые в Нью-Йорк супруги прибыли 23 сентября. Тогда они появились на публике вблизи Всемирного торгового центра 1, где встретились с губернатором штата и мэром города.
- В этот же день Меган и Гарри встретились с представительницей США при ООН и обсудили актуальные проблемы общества.
- 24 сентября пара посетила школу, где учатся афроамериканские дети в основном из малообеспеченных семей. Там Меган Маркл предстала в наряде за 8 тысяч долларов и в украшениях за почти 400 тысяч долларов. За этот образ жену принца Гарри также раскритиковали, ведь было не обязательно одеваться в такой драгоценный наряд.
- Поездку в Нью-Йорк завершило выступление на Global Citizen Live.