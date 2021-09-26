В рамках тура по Нью-Йорку супруги совершили несколько публичных выходов. Во время одного из них Меган и Гарри говорили о важности вакцинации и о том, что вакцины должны быть доступны всем, поскольку это "главное право человека".

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Образ Меган Маркл

В Центральный парк Нью-Йорка Меган приехала в молочном мини-платье с вышивкой от Valentino. Такую одежду она соединила с черными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она собрала сзади, оставив лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Макияж Меган был с акцентом на глаза, которые она подчеркнула черным карандашом.

Принц Гарри позировал рядом с любимой в черном костюме и белой рубашке. Влюбленные не забыли о неизменном аксессуаре сегодняшних дней – защитной маске. На лице Меган была белая маска, а у Гарри – черная.

Фото нового выхода Меган Маркл и принца Гарри в Нью-Йорке можно посмотреть по ссылке.

Что говорили Меган Маркл и принц Гарри

"Каждый человек на этой планете имеет фундаментальное право получить эту вакцину. Дело в том, что этого не происходит. И хотя в этой стране и во многих других вы можете пойти куда угодно и пройти вакцинацию, миллиарды людей во всем мире не могут сделать это", – сказала во время выступления Меган Маркл.

Во время серьезной речи влюбленные демонстрировали нежность. Гарри трогательно обнял любимую и сказал: "Мы с женой считаем, что место вашего рождения не должно определять вашу способность выжить".

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