Недавно папарацци в очередной раз поймали семью герцогов Кембриджских не во время деловых встреч или официальных выходов. Очевидцы увидели королевскую семью в полном составе в Норфолке.

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Герцоги с детьми пообедали в пабе

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, а также собакой Лупо, решили выйти за пределы своего имения. Они пришли на обед в обычный сельский паб. Там монаршая семья заказала вовсе не королевские блюда – бургеры и картошку фри.

Герцоги взяли еду и сели за стол на поляне. Принцесса Шарлотта села возле отца, а принц Джордж и Луи сели по обе стороны Кейт Миддлтон. Семья была одета соответственно, в привычные наряды – джемперы и брюки.

Вокруг не было никакой охраны, просто они расположились там, как любая другая обычная семья. Уильям заказал гамбургер с картошкой. С ними была их любимая собака, и они почти все время смеялись,

– поделился очевидец.

Мужчина, который увидел обед семьи герцогов Кембриджских, рассказал о трогательном моменте. Кто-то из детей расстроился из-за того, что еда была горячей. На что принц Уильям быстро отреагировал и успокоил ребенка.



Семья герцогов Кембриджских / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

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