33-летняя артистка недавно представила свой четвертый музыкальный альбом под названием "30", который посвятила сыну. В пластинку вошло 12 новых песен, одну из которых она представила за месяц до релиза альбома – Easy On Me. Сингл стал безумно популярен в сети, поэтому Адель его и исполнила на церемонии награждения премии NRJ Music Awards, которая состоялась в Каннах 20 ноября.

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Справка: премия NRJ Music Awards основана французской радиостанцией NRJ, которая вручается популярным музыкантам и исполнителям в разных номинациях. Впервые ее провели в 2000 году, и продолжается она до сих пор.

Адель выступила на церемонии NRJ Music Awards: видео онлайн

На мероприятие пригласили и Адель, которая вышла на сцену в черном платье из новой коллекции Christian Dior Couture. Платье было длины макси и имело несколько пышную юбку, а весь верх был покрыт сеткой с гипюровыми вставками. Ее образ завершал стильный насыщенный макияж и лаконичная прическа. Артистка, которой удалось похудеть на 45 килограммов, выглядела на сцене потрясающе.



Адель в платье Christian Dior Couture / Фото из инстаграма певицы

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Реакция сети

Как и после предыдущих выступлений Адель вживую, фанаты остались ошеломлены исполнением и образом любимицы: