43-летняя российская певица Татьяна Найник была участницей легендарной группы "Виагра" чуть больше чем пол года – с апреля по ноябрь 2002 года. Однако за это время она успела почувствовать чрезмерную привязанность продюсера коллектива Константина Меладзе.

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Артистка рассказала, что после знакомства в аэропорту композитор отвез ее в гостиницу, где попросил примерить очень откровенные концертные наряды. Раздеваться до белья она должна была в его присутствии.

"Костя сразу вел себя прекрасно. Он отвез меня в гостиницу. Да, я разделась до белья, чтобы он посмотрел, как костюмы сидят. Там костюмы – три треугольничка. Ну, я разделась, я моделью работала в купальниках, мне не привыкать. Думаю, человек интеллигентный, воспитанный, знаю. Оделась назад. Все замечательно. Но как-то неловко было. 23 года", – вспомнила Татьяна Найник.

Прощаясь, Константин Меладзе "очень не по-отечески обнял" молодую подопечную. Однако на этом его ухаживания не закончились. Позже он вызвал Татьяну "на ковер", пожаловавшись на ее работу в группе "Виагра" – плохие танцы и непрофессионализм. Во время разговора продюсер бесцеремонно лапал девушку.

Он берет и сажает на колени. Я не спрыгнула. Помню, сижу, меня скукожило – не двигаюсь. Его руки ходят вот здесь вот так вот, сильнее и сильнее сжимают,

– с болью рассказала знаменитость.

Несмотря на собственный негативный опыт сотрудничества с Константином Меладзе, Татьяна Найник все же считает его достойным человеком, который не способен на насилие или домогательства.

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