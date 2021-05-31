Приходько сотрудничала с Меладзе после победы в российском вокальном проекте "Фабрика звезд 7". Она подчеркнула, что недавние высказывания Ани Лорак возмутили ее.
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Совсем недавно Ани Лорак заявила, что в работе с Константином Меладзе были условия, имевшие сексуальный характер. Певица, которая уже долгое время живет и работает в России отметила, что это неприемлемые условия, которые предлагали всем артистам и они соглашались.
Анастасия Приходько об отношениях с Меладзе
Приходько отметила, что лично ей никто о таких условиях не рассказывал и в контракте их не было.
С Константином Меладзе у меня были не очень хорошие отношения, однако они не имели сексуального характера,
– поделилась Анастасия.
Добавим, Приходько разорвала контракт с Меладзе в 2009 году.
Также Анастасия призналась, что никогда не была жертвой сексуальных домогательств: "Посмотрите на меня. У кого повернется язык что-то мне предлагать? Я могу и ударить".
Анастасия Приходько об отношениях с Константином Меладзе: смотрите видео онлайн