За места в суперфинале "Танцев со звездами" боролись три участника – Ольга Харлан, Артур Логай и Константин Войтенко. По правилам проекта паркет должна была покинуть одна из пар, которая получила наименьшее количество зрительских голосов. Лишь после закрытия линий для голосования продюсеры решили оставить всех.

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Принято очень важное решение для судей и для наших суперфиналистов. Дальше проходят все три пары! Три пары становятся суперфиналистами,

– объявил Юрий Горбунов.

Якобы неожиданно для полуфиналистов, судей и ведущих за победу на "танцах" будут бороться три пары – Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Если конкурсанты обрадовались этому сюрпризу, то телезрители – нет.

"Танцы со звездами 2021" 12 выпуск: смотрите онлайн – шоу результатов

Реакция сети на полуфинал "Танцев со звездами"

Большинство телезрителей возмутились, что отправляли платные смс-ки за своих фаворитов, а их голоса не учли. Других злит то, что продюсеры умышленно разыграли цирк с голосованием, хоть с самого начала планировали оставить все три пары:

"Что? Зачем я не спала и ждала, чтобы в итоге прошло три пары?";

"Зачем люди голосовали? Зачем судьи оценки ставили? Зачем столько стараний, если проходят все три пары?" ;

; "Для чего голосовать было, если голоса не учли? Продюсеры сами приняли решение. Пусть в следующий раз продюсеры и голосуют";

"Круто людей на деньги развели";

"Что за подстава? Опять три пары? Непонятно, зачем голосовать";

"Реальное неуважение к зрителям";

"Зачем я смс-ки слала и тратилась?";

"Зачем было это все? Эти танцы по семь штук на каждого учить, оценки за танго? Неуважение к зрителям, которые ждали допоздна, чтобы узнать кто пройдет, а тут такой "сюрприз";

Неуважение к зрителям, которые ждали допоздна, чтобы узнать кто пройдет, а тут такой "сюрприз"; "Как интересно, что решение продюсеры и судьи приняли вот так на будто неожиданно, но у ведущей уже было напечатано, что же будет с голосами";

"Я не против, но такое впечатление, что зрители не влияют, вы сами еще в начале шоу выбираете, кто победит";

"Вот вам и шоу, специально так сделали";

"Зачем тогда было этот цирк делать?".

Заметим, голоса зрителей в полуфинале "Танцев со звездами" не "сгорают", их добавят к голосам в суперфинале.