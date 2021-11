За победу на "Танцах со звездами" борются лишь три знаменитости – Артур Логай, Ольга Харлан и Константин Войтенко, однако в суперфинале появились все 14 пар. Экс-участники вернулись не только для того, чтобы поддержать своих фаворитов, но и в последний раз станцевать на главном паркете страны.

Не пропустите Интервью с Екатериной Кухар о "Танцах со звездами": фаворит, прямые эфиры и новый сезон

Так, на "Танцах со звездами" открыли рождественский сезон. Звезды вместе с судьями и ведущими показали сказочную постановку под хит Мэрайи Кэри All I want for Christmas is you. Стол жюри, танцплощадку засыпали конфетти, снежками и подарками под елки.

14 народных любимцев дали мощный заряд новогоднего настроения! Их зажигательная постановка завершилась непредсказуемым появлением Леси Никитюк с победным кубком в руках. В суперфинале "танцев" она заняла кресло приглашенной судьи.

"Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: смотрите онлайн – номер открытия

Добавим, в суперфинале "Танцев со звездами" ведущей балкона впервые стала жена Юрия Горбунова – Екатерина Осадчая. После потрясающего похудения многодетная мамочка выполнила эффектные па на паркете.

Все участники пятого сезона "Танцы со звездами":