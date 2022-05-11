С 24 февраля России не рады как на политической, так и культурной арене. Однако это не мешает таким, как Филипп Киркоров притираться к мировому шоу-бизнесу. Он приехал на первый полуфинал Евровидения-2022 в Турин и похвастался этим на 5-миллионную аудиторию в инстаграме.

Важно Группа Kalush Orchestra из Украины прорвалась в финал Евровидения-2022

Филипп Киркоров на Евровидении-2022 в Турине

В Турин Киркоров летел на вертолете из Монако, а там занял VIP-ложу, потому что его якобы пригласили итальянцы "за заслуги перед Евровидением".

Ну, вот я и на базе. Где вы думаете? Да! По специальному приглашению, за заслуги перед Евровидением. Я не мог отказать себе в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем. И буду болеть за кого? За Грецию,

– похвастался Киркоров в инстаграм-сторис.

Отметим, что представительница Греции Аманда Тенфиорд прошла в финал Евровидения-2022 вместе с Kalush Orchestra.

Филипп Киркоров на Евровидении-2022 в Италии / Фото с инстаграма российского певца

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Реакция России на появление Киркорова на Евровидении-2022

Русской публике "подгорает", что Филипп Киркоров приперся туда, куда Россию не то что не звали, а позорно выдворили. Кроме того, певцу упрекнули, что вместо российского триколора в Турине он поднял флаг Евровидения:

"Кому это интересно?";

"Смысл ехать туда, откуда послали?";

" А ему пофиг! Есть Россия или нет, ему уже давно все пофиг, вот только до сих пор деньги зарабатывает на нас! Как же вы все опустились, ниже минимума! Вот и оставайся там навсегда";

Как же вы все опустились, ниже минимума! Вот и оставайся там навсегда"; "Свой среди чужих, туда тебе и дорога";

"Филипп, зачем это вам? Я думала вы гурман, а вы всеяден";

"Зачем? Пожалуй, к "своим" таки тянет";

"Зачем – не ясно, но оно поехало";

"Бред какой-то, без России, что там делать?";

"Он везде и там, где его никто не звал и не ждет";

"С русским флагом ручки вверх слабо?".