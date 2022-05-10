Дружба Владимира Остапчука и Филиппа Киркорова завязалась в 2019 году, когда тот поддержал их с Илоной Гвоздевой пару на "Танцах со звездами". До лета 2021-го они общались только в соцсетях, а в августе – впервые встретились на Крите.

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Остапчуки о встрече с Киркоровым на Крите

Остапчук заверил, что ни он, ни его супруга Кристина не знали, что Киркоров поддерживает Путина. Ведущий якобы "особо не гуглил", кто из российского шоу-биза выступает с пропагандистскими призывами. Более того, на Крите певец заявлял им, что очень любит Украину и украинский народ.

Был нормальный приятный разговор. Он рассказывал, как сожалеет, что не может ездить в Украину, что любит Украину. Очень тепло говорил о нашей стране, о том, какие здесь люди на концертах,

– вспомнила жена Остапчука Кристина.

"Мы шли по улице, люди узнают его, подходят фотографироваться. И украинцы подходят фотографироваться – и из Киева, и из Харькова. То есть дружеская была атмосфера, нормальная абсолютно", – добавил шоумен.

Владимир Остапчук с женой и Киркоровым на Крите / Фото из инстаграма шоумена

Остапчук о ссоре с Киркоровым из-за войны

Во второй день войны Остапчук рассорился с Киркоровым, они послали друг друга в инстаграме. 25 февраля ведущий упрекнул певца в том, что тот молчит о нападении России на Украину, а он нахамил и отправил его в бан.

Если сначала шоумен считал Филиппа Киркорова сцикуном, а сейчас думает, что ему угрожает ФСБ.

Я думаю, что он не столько сцикун, сколько ФСБшник. Ну не может здоровый человек, как Киркоров, написать пост, что поддерживает бомбардировки, выступает с поддержкой Медведчука. Я думаю, что это либо деньги, либо серьезные компроматы на них. Я уверен, что спецслужбы их хорошо работали с ними,

– высказался Владимир Остапчук.

"Такая позиция умалчивания у многих артистов там есть, и это жаль, потому что у них большая аудитория. Половина из них считает, что их Гитлер делает все правильно, а половина боится. Все знают, как там", – добавила Кристина Горняк.

К слову, до войны Киркоров был товарищем не только для Остапчука, но и для Оли Поляковой, которой "стыдно, что хотела дружбы" с ним. За всю войну он ни разу не поинтересовался, как она, как ее дети, но поддержал предателя Медведчука.