З 24 лютого Росії не раді як на політичній, так і на культурній арені. Проте це не заважає таким як Філіп Кіркоров притиратися до світового шоу-бізнесу. Він приїхав на перший півфінал Євробачення-2022 в Турин і похизувався цим на 5-мільйонну аудиторію в інстаграмі.

Важливо Гурт Kalush Orchestra з України прорвався у фінал Євробачення-2022

Філіп Кіркоров на Євробаченні-2022 в Турині

До Турина Кіркоров летів на гелікоптері з Монако, а там зайняв VIP-ложу, бо його нібито запросили італійці "за заслуги перед Євробаченням".

Ну ось я і на базі. Де ви думаєте? Так! За спеціальним запрошенням, за заслуги перед Євробаченням. Я не міг відмовити собі в задоволенні прийняти це запрошення і не приїхати сюди незалежним гостем. І вболіватиму за кого? За Грецію,

– похизувався Кіркоров в інстаграм-сторіс.

Зауважимо, що представниця Греції Аманда Тенфьорд пройшла у фінал Євробачення-2022 разом з Kalush Orchestra.

Філіп Кіркоров на Євробаченні-2022 в Італії / Фото з інстаграму російського співака

Читайте також Остапчук пригадав, як за пів року до війни Кіркоров жалівся, що не може виступати в Україні

Реакція Росії на появу Кіркорова на Євробаченні-2022

Російській публіці "підгорає", що Філіп Кіркоров приперся туди, куди Росію не те що не кликали, а ганебно видворили. Крім того, співаку дорікнули, що замість російського триколору в Турині він підняв прапор Євробачення:

"Кому це цікаво?";

"Сенс їхати туди, звідки послали?";

" А йому пофіг! Є Росія чи ні, йому вже давно все пофіг, ось тільки досі гроші заробляє на нас! Як же ви всі опустилися, нижче за мінімум! Ось і залишайся там назавжди";

Як же ви всі опустилися, нижче за мінімум! Ось і залишайся там назавжди"; "Свій серед чужих, туди тобі дорога";

"Філіп, навіщо це вам? Я думала ви гурман, а ви всеїдний";

"Навіщо? Мабуть, до "своїх" таки тягне";

"Навіщо – не ясно, але воно поїхало";

"Маячня якась, без Росії, що там робити?";

"Він скрізь і там, де його ніхто не кликав і не чекає";

"З російським прапором ручки вверх слабо?".