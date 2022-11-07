Больше всего перед Кремлем выслужился певец Shaman, а к нему присоединились такие ярые пропагандисты как Басков, Бабкина, Лазарев, Газманов, Долина, Михайлов, Лепс, Дайнеко и другие. Они заговорили об "угрозе национальному суверенитету" и напомнили о мужестве и отваге предков, чтобы современное поколение шло умирать на украинской земле. К так называемым звездам обратился украинский клипмейкер Алан Бадоев.

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Алан Бадоев пристыдил пропутинских артистов

Агитационный ролик Алан Бадоев назвал "мерзкой штуковиной, самым отвратительным, что видел в своей жизни". Он не вызверился на этот звездный сброд, а напомнил, что артист должен нести ответственность перед своими слушателями и зрителями.

"Ну если же вы такие артисты, если вы такие патриоты, что такое патриотизм? Разве вы не должны защитить и направить свой народ, своих слушателей, тех, кто любит вас, тех, кто вам верит? Что за песню вы поете, артисты? Вы же поете "вставай и иди умирай", вы же поете "вставай и иди убивай". Это же парадоксальный нонсенс! Вы же свои последние годы жизни, а некоторые последние годы славы расписываете под призыв умирать и убивать", – упрекнул Алан Бадоев.

Как мне жаль, что когда-то я работал со многими из вас. С теми, кто в этом убийственном строю,

– заявил режиссер напоследок.

Напомним, что это не впервые Алан Бадоев раскаивается за сотрудничество со страной-агрессоркой. Еще в апреле он заявил, что сожалеет о работе в России, признал, что все 8 лет войны "размазывал границы между Украиной и Россией, демонстрировал "дружбу народов".