В Лас-Вегасе продажный Филипп Киркоров испугался, услышав "Слава Украине" в фешенебельном ресторане, в то время как в Монако будто воды в рот набрал. Он не произнес ни слова в то время как прохожие поливали его грязью. Наверное, молчал, потому что на правду не обижаются.

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Филиппа Киркорова затравили в Монако

Мужчина, голос которого слышно на видео, заметил Киркорова, когда тот переходил дорогу с детьми. Сначала он крикнул ему "козел", а затем вышел из авто, догнал и сравнял с землей.

"Киркоров, а Крым чей? Езжай в свой засранск и там отдыхай! Нечего здесь делать! Мразь, приехал отдыхать. Когда детей губят, свои в Монако отдыхают?", – упрекнул он артиста, который пел в Крыму перед ранеными оккупантами и называл их "героями".

Позже к мужчине подключилась женщина, которая снимала все на видео, и попросила Киркорова посмотреть в глаза мальчику из Украины: "Крыса ты, Кирюша, крыса! Ничего не скажешь? Вон позади тебя мальчик из Украины, ты посмотри ему в глаза. Стыдно, да?"

Киркорова в Монако оскорбили и унизили. Вот так нужно встречать на Западе всех российских артистов, поддержавших войну против Украины и путина, а лучше их вообще туда не пускать. Пусть поют оркам дома за рубли,

– прокомментировал Дмитрий Гордон.

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