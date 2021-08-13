Фанаты просят дочь Эллерта примирить его с Мишиной: как реагирует девочка
Источник:инстаграм Александра Эллерта
Почти месяц назад 32-летняя Ксения Мишина объявила, что снова одинока. Она разорвала отношения с победителем "Холостячки" Александром Эллертом, однако фанаты все еще надеются на примирение и просят дочь юмориста примирить отца с экс-любимой.
Пользователи инстаграма неспроста обращаются к дочери Александра Эллерта. Все потому, что Эля быстро подружилась со звездной избранницей отца Ксенией Мишиной. Вместе с сыном "Холостяки" Платоном они летали в Доминикану и путешествовали по Украине.
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Юморист проводил день с дочкой и разрешил фолловерам задавать ей вопросы. Безусловно, без упоминания о Ксении Мишине не обошлось. Поклонник Эллерта написал: "Эля, помири папу с Ксю". На такую просьбу девочка отреагировала достаточно эмоционально.
Смешно. Смешно, очень смешно! Я ничего не решаю. Это их жизнь, я тут ни при чем. Спасибо,
– заявила девочка.
Александр Эллерт загадочно улыбался, а потом поблагодарил дочь, что "хотя бы она это понимает". Сам он отказывается комментировать расставание с "Холостячкой".
Реакция дочери Эллерта на просьбу примирить папу с Мишиной: смотрите видео онлайн
Расставание Ксении Мишиной и Александра Эллерта
- Перед отпуском в Крыму Ксения Мишина объявила, что они с Эллертом больше не пара. Она заявила, что год в отношениях с юмористом был для нее драматичным, она больше не может предавать себя и своего сына.
- Победитель "Холостячки" неоднозначно прокомментировал расставание с Мишиной, опубликовав определение жанра драма на личной странице в инстаграме.
- Через два дня после эмоционального сообщения Мишиной о расставании он приехал в оккупированный Крым, где та отдыхала с сыном. Встретился ли Эллерт с актрисой – неизвестно, однако они оба находились в Ялте.
- Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник, наблюдавший за их историей любви, утверждает, что Эллерт с Мишиной очень эмоциональны, поэтому и разошлись. Он посоветовал эксам быть сдержаннее.