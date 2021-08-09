Разрыв Мишиной и Эллерта стал одним из самых обсуждаемых событий за последнее время. Сторонники надеялись, что они восстановят отношения, однако, похоже, что Ксения и Александр разошлись навсегда.

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Ксения Мишина об одиночестве

Актриса часто делится мыслями в инстаграм-сообщениях. После публичного разрыва она решила рассказать, что думает об одиночестве: "Равнодушных нет. Кто-то бежит от него и пытается заткнуть любую секунду общением. Неважно с кем, неважно для чего, чтобы не смотреть в ту часть себя, которая начинает привлекать внимание, как только ты остаешься один на один с собой".

Когда я также боялась этого момента. Сама. Но чем больше в моей жизни появлялось людей, которые давали мне искреннюю любовь, не обязательно ко мне, а к природе, Богу, другим, тем легче становилось переживать эти моменты,

– рассказала Ксения.

Впоследствии Мишина поняла, что самой быть не так уж и плохо. Ее пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но она не испытывает страха: "Значит, это прекрасное, мягкое, большая кровать только для меня. Неплохо. Тишина. Слушаю ее. Эй, одиночество, а ты не такой монстр, которым я ранее представляла тебя, каким тебя навязывает общество".

"Одиночество страшное только для того, кто настолько изменил себе, что уверен, что никто больше никогда не захочет сесть рядом и разделить пищу. Оно страшное тогда, когда отчаялся, зачерствел настолько, что уже не веришь в то, что когда-нибудь еще встретишь кого-то из своей стаи, того кто пахнет близостью и интересной беседой.

В одиночестве рождается творчество. В одиночестве рождаешься ты. Хотя в нем ты и умираешь. Но все-таки, именно в одиночестве начинаешь слышать того, кто больше, чем ты привык думать о себе. Кого-то интересного. Он не боится осуждения и обсуждения. Этот кто-то абсолютно свободный. Я так рада узнать и любить эту часть себя", – написала Ксения.

Историю любви Ксении Мишиной и Александра Эллерта, которая началась в проекте "Холостячка" и закончилась через полтора года после финала, читайте здесь.