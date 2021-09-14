Фанни озадачены: кто на самом деле сопровождал Ким Кардашян на Met Gala 2021

На долгожданной вечеринке Met Gala 2021 американская знаменитость Ким Кардашян появилась с таинственным незнакомцем. Сперва поклонники подозревали, что это Канье Уэст. Но теперь стало известно, что звезду сопровождал Демна Гвасалия.

Бал Института костюма Met Gala состоялся в Нью-Йорке 14 сентября. Он запомнился поклонникам эпатажными, потрясающими и иногда чудаковатыми образами. Чуть ли не больше всего своим появлением шокировала Ким Кардашян.

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Кто сопровождал Ким Кардашян

Звезда прибыла на вечеринку в черном наряде Balenciaga с ног до головы. В похожем образе предстал ее спутник – он надел черный спортивный костюм и маску, которая полностью закрыла лицо.



Ким Кардашян и таинственный незнакомец / Фото Getty Images

Сначала фаны подозревали, что светскую львицу сопровождал Канье Уэст. Он и раньше выбирал подобные аутфиты. Например, на презентации альбома рэпер появился в бронежилете, широких брюках и с маской. К тому же Ким Кардашян и Канье Уэст на протяжении последних недель подогревают слухи о примирении.

Однако американские СМИ сообщают, что исполнитель мог быть на вечеринке, однако не сопровождал знаменитость. При этом таинственным мужчиной был Демна Гвасалия – креативный директор Balenciaga. Он и создал образ для Кардашян.

Это подтверждают последние инстаграм-сториз Ким. Она опубликовала фото эпатажного появления, отметив на снимке аккаунт Демны. Светская львица также показала кадр, сделанный уже после вечеринки, где обе звезды предстали без масок.



Ким Кардашян и Демна Гвасалия / Фото из инстаграм-сториз



Ким Кардашян и Демна Гвасалия / Фото из инстаграм-сториз

Реакция сети

Поклонники засыпают Ким Кардашян разнообразными комментариями. Они разделились на 2 лагеря. Большинство фанов надеются, что под маской скрывался все – таки Уэст – так пара якобы хочет скрыть свое примирение:

"Скажи нам, что ты с Канье, не говоря словами о том, что ты с Канье";

"Неужели это действительно Ким и Канье вместе?";

"Канье и Ким снова вместе";

"Их образы действительно доказывают, что Ким и Канье вместе".

Другие фаны готовы поспорить с мнением о том, что Кардашян была на публике с Уэстом. Они убеждены, что звезду сопровождал дизайнер: