Украинское Евровидение в Британии: что об этом думает наш шоу-бизнес

Теперь окончательно стало известно, что музыкальный конкурс "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, однако от имени Украины. Группа Kalush Orchestra и другие звезды ранее уже высказывались по поводу такого сценария событий.

Впервые о возможности проведения события в Великобритании вместо Украины говорили внутри июня 2022 года. Однако тогда переговоры проводились с телевизионной компанией BBC в Лондоне. Сейчас Европейский языковой союз и BBC подтвердили, что конкурс пройдет в Британии, но от имени Украины. Даже Борис Джонсон заверил, что конкурс будет об Украине и в ее поддержку.

К слову , Евровидение-2023 состоится в Великобритании, но от имени Украины

Но полтора месяца назад у украинских звезд были самые разные мнения по этому поводу. Кто-то кардинально осуждал такое решение, подозревая, что организаторы не верят в победу Украины и защищают себя вперед. А кто-то говорил, что это единственно правильное решение в столь сложное время. Предлагаем узнать мнения экспертов и звезд.

Александр Ткаченко – Министр культуры и информационной политики

Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов. Но считает, что имеет все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, удовлетворяющего все стороны,

– публично заявлял Ткаченко.

"Мы честно выиграли Евровидение-2022 и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине – предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса", – добавлял министр в своем телеграмме.

Игорь Кондратюк – продюсер, постоянный член жюри Нацотбора Евровидения

"К сожалению, EBU приняла, скорее всего, единственно возможное логическое решение: перенести Евровидение в Великобританию. Почему логично? Потому что во время войны и ракетных обстрелов Россией всех регионов Украины нет гарантии безопасности как участникам, так и гостям конкурса. Даже если его провести в Ужгороде. Недовольство Александра Ткаченко я понимаю, поскольку ЕBU, пожалуй, даже не посоветовалась с Украиной, а просто поставила нас перед фактом отмены Евровидения в Украине", – рассказывал Игорь Кондратюк 24 каналу.

Николай Кучерявый – директор группы Kalush Orchestra, победившей на Евровидении

"Моя позиция – проводить Евровидение в Украине! Мы выигрывали не ради кубка, а ради мира для проведения. Лучше, чтобы 40 стран-участниц помогли установить мир в Украине, а не искали легких путей перенести конкурс", – говорится в комментарии 24 каналу.



Николай Кучерявый (слева) из Kalush Orchestra / Фото с сайта Евровидения

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Вадим Лисица – продюсер, член Нацжуры Евровидения-2022 в Украине

"Это решение достаточно логично. Но мне кажется, оно обнародовано рано. Лично я надеюсь, что ситуация с боевыми действиями на нашей территории закончится как можно быстрее! Очень жаль, что Украина не сможет принять Евровидение-2023, но прежде всего безопасность – это главное. Мы не можем рисковать жизнями людей и проводить конкурс на нашей территории, потому что у нас летят ракеты чуть ли не каждый день", – эксклюзивно рассказывал нам продюсер.

Оля Цыбульская – украинская певица

Евровидение должно пройти в Украине. В Украине, победившей! Победившей, потому что выгнала из своей земли всех оккупантов. Выгнала, благодаря нашей невероятной армии, нашему невероятному народу и давно обещанному оружию, которое Европа все никак полностью не передаст, чтобы закончить эту страшную войну,

– говорила нам артистка.

Валерий Харчишин – лидер группы "Друга Ріка"

"Вместо того, чтобы с**ть в штаны, ища новое место проведения Евровидения, я бы посоветовал Европейскому языковому союзу не толеровать москальскую культуру, способствуя ее распространению через вещателей в Европе. Вдруг может так случиться, что песенному конкурсу придется менять название на Americanovision и искать убежища в Соединенных Штатах, а не в Соединенном королевстве", – рассказывал в интервью 24 каналу Харчишин.

Тимур Мирошниченко – ведущий, комментатор конкурса в 2022 году

"Европейский языковой союз перестраховывается. Ведь это заявление поступило несколько раньше, чем допустимые сроки, когда можно объявлять город-хозяин или страну-хозяйку Евровидения. Пока это, пожалуй, единственное правильное и логическое решение с точки зрения безопасности всех, кто должен быть вовлечен в Евровидение", – говорил журналистам 24 канала ведущий.