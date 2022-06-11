Евровидение-2023: в Украине начали подготовку к музыкальному конкурсу
Источник:телеграм Тараса Мельничука
В Украине был создан Организационный комитет, который будет заниматься подготовкой Евровидения-2023. На конкурсе в этом году победила группа Kalush Orchestra, поэтому по правилам новых участников должна принять страна-триумфатор.
Коллектив Kalush Orchestra победил на Евровидении-2022, поэтому Украина согласно правилам должна принять у себя участников конкурса в следующем году. Поэтому представители культуры начали подготовку к Евровидению-2023.
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Началась подготовка к Евровидению-2023
О первых шагах сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. В Украине утвердили состав Оргкомитета, отвечающего за проведение песенного конкурса в 2023 году.
Образован Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса Евровидения и утвержден его состав,
– написал Тарас Мельничук.
В начале июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Украина получила опросник от Европейского языкового союза по вопросам, которые страна должна решить.
"У нас нет сомнений, что оно должно происходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил Евровидение во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Языковой союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – говорил Ткаченко на одной из пресс-конференций.
Что звезды говорят о Евровидении-2023
- Владимир Остапчук предположил, что ведущими конкурса могли бы стать Маша Ефросинина, Сергей Притула, Тимур Мирошниченко и Александр Скичко. Он и сам не прочь вести Евровидение-2023.
- Оля Цыбульская мечтает о том, чтобы Евровидение в следующем году прошло в отстроенном и украинском Мариуполе. Она не против, чтобы конкурс прошел в Польше на случай долгой войны, но надеется на музыкальный праздник в Украине.
- Ирина Горова также хочет, чтобы песенный конкурс прошел в Мариуполе: "Я хочу, чтобы все приехали, посмотрели. Во-первых, это должна быть территория Украины, должны все приехать увидеть, это такое святое место сейчас".