Евровидение-2023: в Украине начали подготовку к музыкальному конкурсу

В Украине был создан Организационный комитет, который будет заниматься подготовкой Евровидения-2023. На конкурсе в этом году победила группа Kalush Orchestra, поэтому по правилам новых участников должна принять страна-триумфатор.

Коллектив Kalush Orchestra победил на Евровидении-2022, поэтому Украина согласно правилам должна принять у себя участников конкурса в следующем году. Поэтому представители культуры начали подготовку к Евровидению-2023.

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Началась подготовка к Евровидению-2023

О первых шагах сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. В Украине утвердили состав Оргкомитета, отвечающего за проведение песенного конкурса в 2023 году.

Образован Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса Евровидения и утвержден его состав,

– написал Тарас Мельничук.

В начале июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Украина получила опросник от Европейского языкового союза по вопросам, которые страна должна решить.

"У нас нет сомнений, что оно должно происходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил Евровидение во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Языковой союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – говорил Ткаченко на одной из пресс-конференций.

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