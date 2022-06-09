Их история любви развивалась очень быстро. Они месяц договаривались встретиться, и это произошло в первый день весны, в Киеве. Уже через две недели после знакомства Олег привез Александру в Калуш, где познакомил с родителями.

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Как Олег Псюк познакомился с любимой

Александра подписалась на страницу Олега в инстаграмме после выхода трека "Зорі". А впервые увидела его в Буковеле, где отдыхала за родителями. Псюк приехал в Буковель, а Александра уже собиралась возвращаться домой. У него в инстаграмме был опрос и девушка отписала, что хотела бы встретиться и ей жаль, что разминулись.

Два дня спустя Олег неожиданно отписал ей и они договорились встретиться в Киеве. Из-за коронавируса встреча часто откладывалась, но впоследствии им все-таки удалось познакомиться. Это случилось в первый день весны.

Познакомились, как в лучшем фильме, снятом голливудским режиссером... В инстаграмме,

– с улыбкой сказал Олег.



Олег Псюк с любимой / Фото из инстаграмма Александры Белобров

Влюбленные уже живут вместе, ссор в быту почти не возникает. Александра поддерживает домашний уют, готовит вкусные ужины, за которыми паре удается отдохнуть после тяжелых рабочих дней.

Это крутое чувство семейного уюта за вкусным ужином, и вся усталость за день исчезает. Но были периоды, когда его месяцами не было дома, он ездил в туры, даже домой не хотелось бежать. Сейчас он тоже в туре за границей, где собирает средства на помощь Украине. Очень скучаю по ним и жду встречи,

– поделилась Белобров.

Как и каждая пара, Олег и Александра ссорятся, однако серьезных конфликтов между влюбленными нет. Девушка призналась, что она первая идет на примирение, когда возникают какие-то недоразумения. После победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 увеличилось количество концертов, поэтому влюбленным часто приходится разводиться. Александра унывает, когда Олега нет рядом, но отметила, что и до конкурса концертов было много, поэтому они уже прошли этот этап.



Олег Псюк с любимой / Фото из инстаграмма Александры Белобров

Планируют ли влюбленные сыграть свадьбу

Олег Псюк лаконичен в ответе на брак с избранницей. Пока о таких планах он не рассказывает: "Личная жизнь на то и личная, чтобы планировать ее вдвоем. Следите за инстаграммом".

Напомним, Александра поддерживала любимого на Евровидении-2022 в Турине. Она вместе с Олегом и всей Украиной искренне радовалась этой важной победе.