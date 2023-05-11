"Любите, а не воюйте": представитель Румынии отметился заявлением на Евровидении-2023
Во втором полуфинале Евровидения-2023, 11 мая, выступил представитель Румынии – 19-летний Теодор Андрей. После номера в Ливерпуле он сделал антивоенный призыв. Больше об этом читайте ниже.
За выход в гранд-финал во втором полуфинале Евровидения-2023 сражаются сразу 16 участников. Теодор Андрей из Румынии выступил третьим. Букмекеры не ставят на его победу, он едва ли не последний в прогнозах, однако юношу есть за что отметить.
Не пропустите Смотрим Евровидение-2023 вместе: онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса
Участник из Румынии отметился антивоенным заявлением
На Евровидение-2023 представитель Румынии приехал с песней DGT (Off and On). Она написана на румынском и английском языках. В композиции история любви, в которой разум вступает в противоречие с инстинктом, а дальше происходит дуэль страсти и безопасности.
"Песня о любви, которая становится зависимостью со своими хорошими и плохими сторонами, а также удовольствие от любви", – комментировал сам певец. На национальном отборе Теодор Андрей отметился театральной постановкой – в конце выступления сорвал с себя рубашку, а на теле была надпись "Make Love No War". В Ливерпуле еврофаны этого не увидели, но услышали.
Любите, а не воюйте,
– выкрикнул Теодор Андрей после выступления.
- Напомним, у Хорватии тоже антивоенный месседж на Евровидении-2023. В первом полуфинале группа Let 3 порвала зал песней о "подлом психопате". Мужчины вышли на сцену с муляжами ракет, а к концу номера остались в одних трусах.
- Кстати, участники из Хорватии также "проехались" по городам Украины на тракторе, о котором поют в конкурсной композиции. Они якобы посетили Харьков, Мариуполь и Киев, чтобы привлечь внимание к похищению Россией украинских детей.