Группа Let 3 известна своими провокационными текстами. Песня, которую коллектив приготовил для Евровидения-2023, не стала исключением. Артисты спели про "маленького недоумка-психопата".

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Еще раньше авторы рассказывали, что их трек для песенного конкурса сатирически комментирует российскую агрессию против Украины. Сцену песенного конкурса эпатажные и яркие рокеры зажгли невероятным номером.

Музыканты высмеяли диктатуру, жажду вождей к власти и полный контроль. Однако все догадались, о ком именно идет речь – о диктаторах Владимире Путине и Александре Лукашенко. В песне есть куплет, в котором поют: "Мама целовала придурка, этого маленького психопата, мерзкого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну".

О войне напоминают и муляжи ракет, с которыми Let 3 вышли на сцену Евровидения.

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