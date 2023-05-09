Группа Let 3 известна своими провокационными текстами. Песня, которую коллектив приготовил для Евровидения-2023, не стала исключением. Артисты спели про "маленького недоумка-психопата".
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Еще раньше авторы рассказывали, что их трек для песенного конкурса сатирически комментирует российскую агрессию против Украины. Сцену песенного конкурса эпатажные и яркие рокеры зажгли невероятным номером.
Музыканты высмеяли диктатуру, жажду вождей к власти и полный контроль. Однако все догадались, о ком именно идет речь – о диктаторах Владимире Путине и Александре Лукашенко. В песне есть куплет, в котором поют: "Мама целовала придурка, этого маленького психопата, мерзкого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну".
О войне напоминают и муляжи ракет, с которыми Let 3 вышли на сцену Евровидения.
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Самые яркие выступления первого полуфинала Евровидения-2023
- В Ливерпуле прозвучала украиноязычная песня The Hardkiss "Маяк" – один из треков, выпущенных группой с начала полномасштабного вторжения России. Сейчас у клипа уже 1 миллион просмотров на ютубе, а снимали его на полуострове Гибралтар, когда Киев погряз в темноте из-за блэкаутов.
- 39-летняя представительница Швеции выступила на главной сцене Ливерпуля с песней Tattoo. Она представила необычный номер. Певица исполняла композицию между двумя световыми экранами, пока сцена наполнялась дымом.
- 29-летний представитель Финляндии выступил на сцене Евровидения с песней Cha Cha Cha под последним номером – 15. Käärijä предстал в неоновом наряде с голым торсом и шипами.
- Закрыла первый полуфинал украинская певица Alyosha. В дуэте с Ребеккой Фергюсон она исполнила песню Ordinary World культовой британской группы Duran Duran, но в новой аранжировке. Их перформанс получил название "Добро пожаловать к нам домой".