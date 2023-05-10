В первом полуфинале Евровидень-2023 Хорватия порвала зал песней о "подлом психопате", в которой узнают военного преступника Путина и диктатора Лукашенко. В композиции есть строчки, что "мама купила трактор". На этом же тракторе рок-группа Let 3 "посетила" Харьков, Мариуполь и Киев, чтобы привлечь внимание к похищению Россией украинских детей.

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Участники из Хорватии "проехались" по городам Украины на тракторе

Еще накануне выступления в Ливерпуле ребята из Let 3 опубликовали в своем тиктоке видео на фоне разрушенного дома в Харькове и сказали: "Детей нельзя воровать. Нет детей – нет жизни".

В то время как в Мариуполе они тоже показали жуткие разрушения, нанесенные Россией, и спели детскую песенку "Капитошка", но переведенную на хорватский язык. В подписи сказано: "Детская песня без детей. Капитошка, перевод с украинского на хорватский".

И завершающим стало видео из столицы Украины Киева. В кадре Майдан Независимости, заставленный противотанковыми "ежами". Проезжая мрачным центром на том же тракторе, представители Хорватии напевали свой конкурсный трек о пошедшем на войну маленьком психопате. "Тот психопат маленький, психопат-крокодил, мама, я иду на войну", – написали Let 3 в тиктоке.

В комментариях украинцы благодарят Let 3 за поддержку:

"В который раз переслушиваю и слезы на глазах. Спасибо за поддержку";

"Вот это поддержка, спасибо";

"Вы супер, спасибо за поддержку";

"Спасибо, дорогие друзья. Я надеюсь когда-нибудь увидеть Хорватию, но как турист, а не как беженка. У вас тоже очень хороший язык";

"Если Евровидение 2024 года будет не в Хорватии, я заплачу".

Напомним, что после чудаковатого перфоменса представители Хорватии прорвались в финал Евровидение-2023 и снова выступят в Ливерпуле уже 13 мая. Уже известно 15 стран, которые составят компанию Let 3 – это 9 участников первого полуфинала, TVORCHI от Украины и пять конкурсантов от стран-основательниц конкурса: