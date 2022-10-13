В Лондоне пафосно представили лого Евровидение с флагом Украины: увлекательное видео

Песенный конкурс Евровидения-2023 принялась проводить Великобритания. После того как городом-хозяином избрали Ливерпуль, на культовой телебашне Лондона появился логотип шоу. Символично, что на нем украинский флаг.

Хотя Европейский языковой союз отдал Евровидение-2023 Великобритании, но пообещал, что организует шоу от имени Украины. Британский общественный вещатель BBC уже доказал, что это не пустые слова. В Лондоне представили лого с сине-желтым флагом.

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В Лондоне показали лого Евровидение с флагом Украины

На культовой лондонской телебашне BT Tower появилась надпись: "Eurovision Song Contest United Kingdom. Congratulation Liverpool 2023" – "Песенный конкурс Евровидения Великобритания. Поздравляем Ливерпуль 2023". Так, сердце, традиционно изображаемое вместо буквы "v", раскрасили в цвета украинского флага.

На культовой телебашне BT в Лондоне показали лого Евровидение с флагом Украины в рамках шоу The One Show. Таким образом поздравили город-хост Евровидения-2023 – Ливерпуль,

– говорится в инстаграме Общественного.

Интересно, что это произошло после того, как Общественное и ВВС подписали меморандум о сотрудничестве на Евровидении-2023.

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