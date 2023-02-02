Организаторы Евровидения-2023 показали роскошные фото сцены: как она выглядит
Источник:Eurovision Song Contest
До международного музыкального конкурса Евровидение-2023 осталось несколько месяцев. Организаторы уже показали, как оформили огромную сцену – смотрите первые фото.
Организация международного песенного конкурса Евровидения-2023 в этом году легла на плечи украинского и британского комитета. Оформлением роскошной сцены занимался дизайнер и художник-постановщик Хулио Химеде, ранее работавший с Грэмми и MTV EMA.
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Евровидение-2023: как выглядит сцена
Хулио Химеде рассказал, что сцена занимает площадь размером 450 квадратных метров, на которой расположены мониторы. В пол встроено около 700 видеоплиток и более 1 500 светодиодных светильников. На появившихся в сети первых фото сцена подсвечивается синим цветом, что напомнило пользователям сети космический стиль.
Постановщик пояснил, что концепцией этого дизайна сцены является "объединение, празднование и сообщество". Он пытался передать сходство Великобритании и Украины.
Архитектура черпает вдохновение в широких объятиях, раскрытых для Украины, исполнителей и гостей со всего мира. Я сосредоточился на культурных аспектах и сходстве между Украиной, Великобританией и, в частности, Ливерпулем. От музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии,
– рассказал Хулио Химеде.
Сцена Евровидения / Фото с сайта конкурса
Что известно о Евровидении-2023
- В конкурсе, который состоится в 2023 году, примут участие 37 стран. Их представители выступят в двух полуфиналах и финале, которые проведут 9, 11 и 13 мая соответственно.
- Евровидение пройдет на Ливерпульской арене, которую называют M&S Bank Arena. Она находится в центре города и может вместить около 11 тысяч зрителей.
- Лозунг нынешнего конкурса – United by music – "Объединенные музыкой". В то время как логотип – красочный эффект электрокардиограммы, создающий цепочку сердец. Они в разных цветах – это желтый, синий и фиолетовый с розовым.
- Украину будет представлять группа TVORCHI с песней Heart Of Steel в финале 13 мая. Порядок выступлений можно просмотреть по ссылке.