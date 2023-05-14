Ноль от жюри: украинцы заметили, как Польша "отомстила" на Евровидении-2023
Так, как обсуждают выступление победителя Евровидения, гудят разве что о баллах, которые дали друг другу страны соседи. Второй год зрители из Украины и Польши обменялись 12 баллами. Наше жюри выделило полякам 6 баллов, в то время как они нам ни одного.
В финале Евровидения-2023 баллы от национального жюри Украины объявила Злата Огневич. В его состав вошли Светлана Тарабарова, Тоня Матвиенко, солист группы "СКАЙ" Олег Собчук, Фоззи из группы ТНМК и Евгений Хмара. Эта пятерка решила, что больше всего победы заслуживает Лорин и присудила Швеции 12 баллов.
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Удивительно, но 7 баллов от украинского жюри досталось Чехии – группе Vesna из песней о сестрах-славянах. Ее расценивают как басню о "братских народах", на которой спекулируют россияне. Хотя сами артистки говорят, что композиция о сестринстве, но касается только женщин и не имеет ничего общего с войной. В то время как Польше и игривой Blanka отдали 6 баллов.
Результаты голосования жюри от Украины / Скриншот с видео
Польша "отомстила" Украине на Евровидении-2023
В ответ на шестерку от польского жюри TVORCHI "прилетел" ноль. 12-ку они дали Израилю, 10-ку – Кипру, а 8-ку – Эстонии. В комментариях говорят, что так страна-соседка "отомстила" за Евровидение-2022, когда Украина проигнорировала Охмана и не уделила ему ни одного балла:
- "Мне показалось, польское жюри не дало нам ни одного балла? Вот это да. Обычно соседи поддерживают своих, часто самые высокие баллы присуждают, а здесь 0. Как-то странно";
- "Это было ожидаемо. Как было им в прошлом году, когда наши не дали ни одного балла?";
- "От Польши ноль, это, наверное, за прошлый год вспомнили. Год назад нас тупо жалели";
- "Польша с того года вынесла урок. Дзуськи вам".
Результаты голосования жюри от Польши / Скриншот с видео
Напомним, в прошлом году разгорелся скандал из-за голосования национального жюри от Украины, которое поставило ноль Польши после того, как она приняла миллионы наших беженцев. В составе тогда были Ирина Федишин, Вадим Лисица, Андрей Капраль из "Пиккардийской терции", дирижер Андрей Яцкив, киновед Лукьян Галкин. Тогда даже министру культуры Александру Ткаченко было "очень стыдно" из-за нуля для Польши.
После того как украинцам пришлось просить прощения у братьев-поляков, Суспильне объявило, что в дальнейшем за состав национального жюри на Евровидении будут голосовать зрители. В этом году голосование проводили в приложении Дия.