Ноль от жюри: украинцы заметили, как Польша "отомстила" на Евровидении-2023

Так, как обсуждают выступление победителя Евровидения, гудят разве что о баллах, которые дали друг другу страны соседи. Второй год зрители из Украины и Польши обменялись 12 баллами. Наше жюри выделило полякам 6 баллов, в то время как они нам ни одного.

В финале Евровидения-2023 баллы от национального жюри Украины объявила Злата Огневич. В его состав вошли Светлана Тарабарова, Тоня Матвиенко, солист группы "СКАЙ" Олег Собчук, Фоззи из группы ТНМК и Евгений Хмара. Эта пятерка решила, что больше всего победы заслуживает Лорин и присудила Швеции 12 баллов.

К теме Евровидение-2023 и Украина: как зрители и жюри оценили выступление TVORCHI в финале

Удивительно, но 7 баллов от украинского жюри досталось Чехии – группе Vesna из песней о сестрах-славянах. Ее расценивают как басню о "братских народах", на которой спекулируют россияне. Хотя сами артистки говорят, что композиция о сестринстве, но касается только женщин и не имеет ничего общего с войной. В то время как Польше и игривой Blanka отдали 6 баллов.

Результаты голосования жюри от Украины / Скриншот с видео

Польша "отомстила" Украине на Евровидении-2023

В ответ на шестерку от польского жюри TVORCHI "прилетел" ноль. 12-ку они дали Израилю, 10-ку – Кипру, а 8-ку – Эстонии. В комментариях говорят, что так страна-соседка "отомстила" за Евровидение-2022, когда Украина проигнорировала Охмана и не уделила ему ни одного балла:

"Мне показалось, польское жюри не дало нам ни одного балла? Вот это да. Обычно соседи поддерживают своих, часто самые высокие баллы присуждают, а здесь 0. Как-то странно";

"Это было ожидаемо. Как было им в прошлом году, когда наши не дали ни одного балла?";

"От Польши ноль, это, наверное, за прошлый год вспомнили. Год назад нас тупо жалели";

"Польша с того года вынесла урок. Дзуськи вам".

Результаты голосования жюри от Польши / Скриншот с видео

Напомним, в прошлом году разгорелся скандал из-за голосования национального жюри от Украины, которое поставило ноль Польши после того, как она приняла миллионы наших беженцев. В составе тогда были Ирина Федишин, Вадим Лисица, Андрей Капраль из "Пиккардийской терции", дирижер Андрей Яцкив, киновед Лукьян Галкин. Тогда даже министру культуры Александру Ткаченко было "очень стыдно" из-за нуля для Польши.

После того как украинцам пришлось просить прощения у братьев-поляков, Суспильне объявило, что в дальнейшем за состав национального жюри на Евровидении будут голосовать зрители. В этом году голосование проводили в приложении Дия.