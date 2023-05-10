Как только стало известно, что группа Vesna представит Чехию на Евровидении, украинцы выразили свое возмущение из-за этой песни. Отметим, что в составе группы есть россиянка Олеся Очеповская, но она уже давно живет в Чехии и имеет чешское гражданство.

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Добавим, что участницы из Чехии прошли в финал конкурса благодаря зрительским голосам. В субботу, 13 мая, они выступят снова на сцене Евровидения-2023.

Что не так с песней группы VESNA

Еще зимой песня чешского коллектива вызвала бурные обсуждения. Ведь в ней говорится о "сестринстве" между славянскими народами.

Эта идея прослеживалась и в клипе, где в разных образах девушки изображают представительниц разных стран – украинку, россиянку, словачку, болгарку и чешки. Ролик изображает сказку о "славянской традиции", где, скорее всего, эти народы повздорили. Украинцы восприняли слова о "сестринстве" как давно известную басню о "братских народах", продвигаемый российской пропагандой.

Участницы группы оправдались за песню

Участницы коллектива Vesna Патриция Канек и Танита Янкова заявили, что никого песней оскорбить не хотели.

Мы посвятили ее Украине и сочувствию всем, кто переживает страдания из-за войны. Наша песня о сестринстве – но это касается только женщин, и нет ничего общего с войной. Мы не хотели никого обидеть песней, и сочувствуем Украине, ведь Чехия также пережила времена угнетения,

– заявила Патриция.

Танита добавила, что песня не совсем о сестринстве славян – она о чувстве и обузе, которую испытывают люди, когда их не слышат.

По словам участниц группы, когда началась война в Украине, они выступали на большом мероприятии на Вацлавской площади в Праге, чтобы поддержать нас.

"Сестринство означает для меня то, что ты хочешь помогать и делаешь все возможное. Но, конечно, это слово в вашем контексте означает нечто другое. Мы извиняемся, если кто-то расстроился через это слово. Это ужасно, что "сестринство" используется манипулятивно. Потому что я считаю, что суть этого слова хороша", – считает Патриция.

Девушки добавляют, что хотели бы как-то выступить в Украине, потому что здесь много знакомых и друзей.

Выступление Vesna на Евровидении

Отметим, что эта песня имеет несколько куплетов на украинском. В общем, выступление Vesna на Евровидении-2023 было ярким – участницы группы предстали на сцене в нежно-розовых брючных костюмах и с одинаковыми прически – косами.

Выступление чешской группы Vesna на Евровидении-2023: смотрите видео

Напомним, результаты первого полуфинала Евровидение-2023 уже известно. В финале 13 мая примут участие такие страны: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Кроме того, в финале также выступят представители стран "Большой пятерки" и страны-победительницы. Это Франция, Италия, Испания, Великобритания, Германия и Украина.