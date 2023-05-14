Во время прямого эфира организаторы подсчитали миллионы голосов. В этом году на Евровидении было нововведение – голосовать можно было из любой точки мира. Как проголосовали украинцы – рассказываем дальше.

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За кого голосовало национальное жюри от Украины на Евровидении-2023

В 2023 году спикером от Украины на Евровидении была Злата Огневич. Именно она объявила баллы от национального жюри, в состав которого входили: певица и композитор Светлана Тарабарова, заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, солист группы "СКАЙ" Олег Собчук, композитор и пианист Евгений Хмара, певец и участник группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко.