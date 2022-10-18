Британский общественный вещатель объясняет, что каждый год страны-участницы Евровидения платят членский взнос, а его сумма зависит от размера страны. Поскольку Россию, которая являлась крупным финансовым вкладчиком, дисквалифицировали, то некоторым государствам придется заплатить больше. Черногория и Северная Македония на это не пошли.

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Черногория и Северная Македония отказались от участия в Евровидении-2023

В Северной Македонии заявили, что были вынуждены отказаться от поездки в Ливерпуль не только из-за большого вклада, но и из-за энергетического кризиса. В то время как национальный вещатель Черногории объяснил свое решение тем, что лучше будет вкладываться в национальные проекты, чем в международный песенный конкурс Евровидение.

Помимо значительных расходов на регистрационное собрание, а также расходов на пребывание в Великобритании, мы столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров, поэтому решили направить имеющиеся ресурсы на финансирование текущих и планируемых национальных проектов,

– говорится в заявлении Черногории.

В свою очередь Европейский языковой союз, который из года в год занимается организацией Евровидения, подчеркнул, что стремится сократить расходы на участие и сделать конкурс более доступным. Именно поэтому каждая страна-участник платит разную сумму, которая определяется с учетом ее финансово-экономического положения.