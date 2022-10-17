Похоже, трек, который SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула) написала для Нацотбора Евровидения-2023, украиноязычный. Ведь анонсировала она его так: "Люби. Создавай. Наслаждайся".

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Песню написала, отправили на Нацотбор. Жду результатов. Пожелайте удачи,

– объявили SLAVIA в инстаграме.

Никаких других деталей она не раскрыла, но в комментариях ей пожелали удачи:

"С Божьей помощью! Удачи";

"Желаю успехов";

"Удачи, Славия, от всего сердца".

SLAVIA отправилась на Нацотбор Евровидения-2023 / Фото с инстаграма певицы

Напомним, в этом году на Нацотборе Евровидения изменили правила. Теперь конкурсная песня может быть представлена на любом языке, кроме языка агрессора. То есть больше никакого русского.

Pianoбой высказался об участниках Нацотбора Евровидения-2023

Кстати, музыкальный продюсер Нацотбора Евровидения-2023 Pianoбой сообщил в фейсбуке, что получил от украинцев более 300 песен.

Многие музыканты на эмоциональном дне, многие за границей, некоторые волонтерят, некоторые воюют. И несмотря ни на что, на момент окончания приема есть более 300 заявленных песен. Да, многие из них в состоянии демо, многие – только крик души людей, которые даже не планируют быть артистами,

– прокомментировал Дмитрий Шуров.

Pianoбой также поделился, что многие песни, поданные на Нацотбор Евровидения 2023, о войне – о жизни в бомбоубежищах, эмиграции, пустоте от потери родных, вере в ВСУ.

"Благодарен всем за заявки. С кем-то удалось найти общий вайб и мотивацию, с кем-то – нет, но процесс, безусловно, состоялся, и нам точно будет что послушать в этом году. Берегите себя, коллеги", – добавил Дмитрий Шуров.

Напомним, Евровидение-2023 вместо Украины будет принимать Ливерпуль, Великобритания. Первый полуфинал конкурса состоится 9 мая 2023, второй полуфинал – 11 мая, а большой финал – 13 мая.