Евровидение-2022: смогут ли россияне голосовать на конкурсе
3 мая 2022 , 16:15Читати новину українською
Источник:"Обозреватель"
Россия в 2022 году не сможет участвовать в песенном конкурсе Евровидения. Также россияне не будут иметь право голосовать за участников. Об этом сообщили организаторы.
Исполнительный продюсер Клавдио Фазуло объяснил, почему россияне не смогут проголосовать за страны, которые в этом году будут бороться за победу.
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Голосование во время соревнования возможно только из стран, участвующих в нем. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории,
– сказал Фазуло.
Напомним, после полномасштабного вторжения России на территорию Украины организаторы Евровидения приняли решение отстранить страну-агрессорку от участия в конкурсе.
Евровидение-2022: главное
- В этом году конкурс принимает Италия. Для проведения выбрали город Турин.
- Участники уже приехали туда, начались первые репетиции полуфиналов.
- Первый полуфинал состоится 10 мая, второй – 12 мая, а финал – 14 мая.
- Украину будет представлять группа Kalush Orchestra с песней Stefаnia. Коллектив выступит в первом полуфинале номер 6.
- В прогнозах букмекеров уже 2 месяца Украина удерживает первое место.
- В Украине трансляцию конкурса можно будет посмотреть на "UA: Культура", а также диджитал-платформах Суспільного.