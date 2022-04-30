Сегодня на сцену песенного конкурса вышли представители 9 стран, в том числе украинская группа Kalush Orchestra. Как прошел первый день репетиций – читайте в нашем материале.

Интересно Kalush Orchestra на сцене Евровидения: первые кадры с репетиций группы в Турине

Первый день репетиций Евровидения

Албания

Репетиции участников проходят в соответствии с их порядковыми номерами выступлений в полуфиналах. Поэтому первой на сцену в Турине вышла представительница Албании – зажигательная Ронела Хаяти.

На сцене вместе с исполнительницей – 4 полуобнаженных танцовщика и одна танцовщица. Образ певицы откровенен, а его подчеркивает розовый парик. Однако позже на пресс-конференции Ронела отметила, что ее образ будет изменен.

Албанская певица откроет первый полуфинал Евровидения 10 мая с песней Sekret.

Репетиция Ронелы Хаяти из Албании / Фото EBU

После первой репетиции появилось сообщение о том, что в работе сцены Евровидения – технические сбои. Арки, которые установили на сцене, не двигаются так, как это было задумано. Над устранением проблемы работают.

Латвия

Следующими на сцену вышли не менее зажигательные представители Латвии – группа Citi Zeni. Ребята в ярких костюмах тоже будут давать немало драйва на сцене в Турине.

Латвийские представители будут выступать с песней Eat your salad.

Репетиция Citi Zeni из Латвии / Фото EBU

Литва

После двух энергичных номеров на сцену вышла нежная и романтичная Моника Лю из Литвы. Технические сбои в работе сцены несколько повлияют на дизайн ее номера, как сообщили в делегации, но, несмотря на это, исполнительница успешно провела свою репетицию.

Покорять Турин Моника Лю будет с композицией Sentimentai. Интересно, что это лишь в третий раз с момента дебюта в 1994 году, песня исполнена на литовском языке.

Репетиция Моники Лю из Литвы / Фото EBU

Интересно, что Моника активно поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Во время выступлений на мероприятиях, посвященных Евровидению, исполнительница всегда выкрикивала "Слава Украине". Также она занимается сбором средств для нашего государства.

Во время общения с прессой после репетиции Моника подчеркнула, что весь мир должен поддерживать Украину и прилагать для этого все усилия.

Швейцария

Следующим свою репетицию провел Мариус Бер из Швейцарии с нежной композицией о "парнях, которые тоже плачут".

На сцене исполнитель один. Основные акценты номера – игра со светом. Мариус Бэр будет покорять Европу песней Boys do cry.

Репетиция Мариуса Бера / Фото EBU

Словения

Молодые и энергичные – группа LPS из Словении вышла на сцену следующей. В их номере задействован большой диско-шар, который, пожалуй, является самой большой декорацией на конкурсе этого года.

Покорять публику представители Словении будут с композицией Disko, на словенском языке.

Репетиция LPS из Словении / Фото EBU

Украина

Украинские представители Kalush Orchestra вышли на сцену шестыми. Двум участникам группы изменили костюмы. Образы других остались без изменений.

В номере активно используют графику. Будет также желто-голубое освещение.

Наши представители исполнят в Турине песню Stefania.

Репетиция Kalush Orchestra в Турине / Фото EBU

Интересно, что на сегодняшний день украинская группа – фавориты Евровидения. Букмекеры предсказывают им победу.

Болгария

Следующей на сцену также вышла группа – Intelligent Music Project из Болгарии. Рок-группа стала первой, кто сегодня использовал пиротехнику на сцене конкурса.

Болгарские представители исполнят песню Intention.

Репетиция Intelligent Music Project из Болгарии / Фото EBU

Нидерланды

Нидерландская исполнительница S10 следующей вышла на сцену Евровидения. На сцене она одна, а всю атмосферу номера создают именно световые эффекты.

Покорять публику S10 будет с чувственной балладой De Diepte, которую она исполнит на родном голландском языке.

Репетиция S10 из Нидерландов / Фото EBU

Молдова

Последними сегодня на сцену вышли представители Молдовы – группа Zdob şi Zdub & Advahov Brothers. Для них участие в Евровидении – не новинка, ведь Zdob şi Zdub представили Молдову на конкурсе в Киеве в 2005 году и вошли в десятку лучших. В 2011 году они также представляли свою страну, но добиться такого же успеха не удалось. Теперь они пробуют свои силы в третий раз.

Энергичная песня, яркие костюмы и музыкальные инструменты – все в лучшем стиле молдавской группы. Выступать представители Молдовы будут с песней Trenuletul.

Репетиция Zdob şi Zdub & Advahov Brothers из Молдовы / Фото EBU

Видео из-за кулис и первых репетиций вы можете просмотреть на официальном аккаунте Eurovision в тикток. Завтра на сцену выйдут еще 8 участников первого полуфинала.

Напомним, что первый полуфинал состоится 10 мая, второй – 12 мая. Финал Евровидения состоится 14 мая.