28 апреля во Львове прошла пресс-конференция представителей Украины на Евровидении – группы Kalush Orchestra. Сразу после этого коллектив отправляется в Турин, где на днях начнутся репетиции песенного конкурса.

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Где будут транслировать Евровидение-2022

10 мая состоится первый полуфинал конкурса, где группа Kalush Orchestra выступит под номером 6 с песней Stefania. Вся страна нетерпеливо ждет этого момента и болеет за представителей. Председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий сообщил, что Суспільне обеспечит показ прямых эфиров в Украине. Отметим, что с этим возникли трудности, поскольку во время войны по всем каналам транслируют только марафон.

Мы обеспечим трансляцию по другим каналам Суспільного мовлення, в частности на "UA: Культура". А также на наших диджитал-платформах. Также есть дискуссии с другими медиагруппами,

– сообщил Чернотицкий.

Он добавил, что полуфиналы точно можно будет посмотреть на "UA: Культура", а по финалу еще продолжаются дискуссии. Возможно, ему посвятят какую-нибудь часть марафона.

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