Евровидение-2022: в Суспільному признались, проверяли ли участников на выступления в России
Источник:24 канал
В понедельник, 24 января, организаторы Национального отбора Евровидения-2022 объявили восьмерку финалистов. Они рассказали, все ли артисты прошли проверку на критерий выступлений в России после 2014 года.
На пресс-конференции Суспільного у представителей Национального отбора Евровидения-2022 поинтересовались, соответствуют ли все конкурсанты правилам песенного конкурса. Так журналисты намекнули, что один из участников планировал ехать в Россию с концертами в 2018 году.
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Все участники длинного списка проверялись на соответствие правилам Евровидения. Все участники, находящиеся в коротком списке, насколько нам известно, соответствуют всем условиям Национального отбора. Я, кажется, понимаю, о ком вы говорите, но планировать – это не выступать. Здесь я нарушения не вижу,
– заявил Ярослав Лодыгин.
Похоже, речь шла об Alina Pash. В июне 2018 года она собиралась выступить в кремлевском IT-центре Сколково, который называют российской кремниевой долиной. Однако певица все же отказалась от концерта. Об этом пишет портал "Новости Закарпатья".
Alina Pash / Фото из инстаграма певицы
Следует отметить, что подобные проверки на выступления в государстве-агрессоре стали актуальны после Нацотбора Евровидения-2019, когда победила MARUV с песней Siren Song. Она отказалась подписывать соглашение с НСТУ, которое запрещало гастролировать по России, и уехала в Москву собирать награды.
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Что известно о Нацотборе Евровидения-2022
- До 10 января 2022 года продолжался прием заявок на Национальный отбор конкурса. Всего отправили 235 анкет.
- В этом году правила несколько изменились – вместо двух полуфиналов и одного финала будут проводить только финал. Он состоится 12 февраля. В нем будут соревноваться 8 участников.
- Также изменилось место трансляции отбора – ранее конкурс транслировали на канале "СТБ" и UA: Суспільне, отбор будут показывать только на последнем.
- Ведущей финала Нацотбора Евровидения-2022 вместо Сергея Притулы стала Маша Ефросинина, а ведущим грин-рума – Тимур Мирошниченко.