Евровидение-2022: где и когда смотреть онлайн-трансляцию конкурса

10 мая в итальянском Турине состоится долгожданное событие – первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022". Когда и где можно посмотреть трансляцию в Украине – узнайте дальше.

Евровидение-2022 с нетерпением ждут поклонники конкурса во всем мире. Артисты постоянно готовятся представлять свои страны, каждый стремится привезти домой победу.

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Где и когда смотреть Евровидение-2022

66-й песенный конкурс Евровидения состоится в Италии. В этом году конкурс будет принимать живописный город Турин. В первом полуфинале 10 мая выступят представители 17 стран, среди которых будет группа Kalush Orchestra из Украины. 12 мая увидим номера еще от 18 стран, а 14 мая избранные финалисты будут бороться за победу.

Во время войны на украинский телеканалах идет круглосуточный новостной марафон, поэтому в этом году произошли изменения в показе трансляции Евровидения. Полуфиналы и финал можно будет посмотреть на телеканале "UA: Культура" и диджитал-платформах Общественного.

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