Второй полуфинал Евровидения-2022 состоялся в Турине, Италия, 12 мая. Хотя участникам конкурса запрещено во время прямого эфира "политизировать" шоу, исполнители все же находят способ выразить поддержку друзьям из Украины.

Грузия

Исполнители из группы Circus Mircus в конце исполнения своей песни Lock Me In произнесли популярную фразу "Make love, not war", которая переводится как "Занимайтесь любовью, а не войной". Антивоенный лозунг возник в 1960-х и использовался обычно людьми, против войны во Вьетнаме. Впоследствии его начали говорить в других антивоенных контекстах по всему миру.

Чехия

Друзья из Чехии, выступавшие в составе группы We Are Domi, лаконично поддержали Украину в "грин-руме", где участники конкурса ожидают результатов голосования. Один из членов делегации надел белую футболку со словами "No War", которая переводится как "Нет войне".



Чехия призвала Россию остановить войну в Украине

Эстония

Представитель прибалтийской страны Stefan, исполнявший песню Hope и в переводе означает "Надежда", лаконично выразил солидарность Украине. Не на сцене, но уже сидя в "грин-руме", он прицепил к своему жакету с левой стороны сине-желтую ленту.

