Во вторник, 10 мая, в 22:00 по киевскому времени начинается главное музыкальное событие года – Евровидение. В первом полуфинале выступит группа, представляющая Украину Kalush Orchestra с песней "Stefania".

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Комментаторский бункер Тимура Мирошниченко

Украинский телеведущий и комментатор Евровидения этого года показал свое "рабочее место". Это впервые в истории Евровидения комментатор работает в бомбоубежище. Воздушная тревога может застать Тимура Мирошниченко врасплох, поэтому для безопасности всю технику и аппаратуру оборудовали в укрытии.

Перед камерой комментатор предстал в обычном сером свитере и жилете, а позади его спины – облупленная стена и кирпич. Таким выглядит комментаторское место Евровидения-2022.

Тимур Мирошниченко поздравил все города-герои Украины, которые могут наблюдать за Евровидением и отметил, что музыка объединяет людей.

Комментатор напомнил, что украинцы не могут голосовать за группу Kalush Orchestra. Такая возможность предоставляется другим странам. Мы можем голосовать за другие страны уже после всех выступлений первого полуфинала.



Тимур Мирошниченко показал свое комментаторское место / Фото из фейсбука Евровидение



Тимур Мирошниченко показал свое комментаторское место / Фото из фейсбука Евровидение