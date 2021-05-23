Евровидение-2021: кому Украина отдала голоса

22 мая в Роттердаме отгремел финал песенного конкурса Евровидение-2021. Согласно результатам судейского и зрительского голосования победу одержала группа Måneskin, которая представляла Италию. Участникам из каких стран свои баллы отдали украинские зрители – узнавайте дальше.
Невероятное шоу Евровидение-2021 в Нидерландах покорило миллионы зрительских сердец в разных странах мира. Результаты голосования профессионального жюри и зрителей значительно отличались, поэтому после подсчета всех баллов победу одержала Италия, хотя ранее первую строчку в таблице финалистов занимала Швейцария. Отдали ли зрители из Украины баллы этим странам и за кого еще голосовали – читайте дальше!
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За кого голосовали украинские зрители на Евровидении-2021
Зрители Евровидения из Украины наибольшее количество своих голосов отдали итальянской группе-победителю Måneskin. К числу тех, за кого активно голосовали украинцы, вошли и другие лидеры нынешнего конкурса – Швейцария, Франция и Исландия.
Отметим, что несмотря на российскую-украинскую войну, которая продолжается на Донбассе, украинские зрители оценили и выступление представительницы страны-агрессора. Исполнительнице Manizha отдали 4 балла.
Баллы на Евровидении-2021 от украинских зрителей
- Италия – 12 баллов
- Литва – 10 баллов
- Финляндия – 8 баллов
- Швейцария – 7 баллов
- Исландия – 6 баллов
- Франция – 5 баллов
- Россия – 4 балла
- Азербайджан – 3 балла
- Швеция – 2 балла
- Бельгия – 1 балл
Хотя за группу Go_A с территории Украины голосовать нельзя было, однако коллективу удалось завоевать расположение публики в других странах и завоевать почетное 5 место!
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Баллы от украинского профессионального жюри на Евровидении-2021
В состав профессионального жюри от Украины, которое оценивало выступления конкурсантов, вошли: Александр Пономарев, Alyona Alyona, Илария, Игорь Кондратюк и ALLOISE. Решение украинских зрителей и судей относительно лидера Евровидения-2021 было одинаковым. Жюри также отдало 12 баллов итальянцам.
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Итак, результаты голосования жюри в Украине таковы:
- Италия – 12 баллов
- Франция – 10 баллов
- Швейцария – 8 баллов
- Израиль – 7 баллов
- Бельгия – 6 баллов
- Мальта – 5 баллов
- Исландия – 4 балла
- Азербайджан – 3 балла
- Португалия – 2 балла
- Норвегия – 1 балл