Зрители Евровидения-2021 в финале ожидали не только воспалительных выступлений участников конкурса, но и голосования. Ведь именно оно решило, кому из конкурсантов выпадет счастье получить победу конкурса.

Евровидение-2021 уже подходит к концу, поэтому зрителям и поклонникам шоу необходимо вспомнить все его аспекты голосования. Организаторы проекта установили ряд четких правил конкурса относительно голосования. К примеру, одно из которых гласит, что запрещено голосовать за представителя своей страны.

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Как голосовать на Евровидении-2021

Для того, чтобы проголосовать за любимого исполнителя или группу, зрителям будет нужен номер, на который они смогут отправить смс-сообщение. Он появится и объявится ведущими во время прямого эфира шоу.

Как голосовать на Евровидении-2021 / Фото Pixabay

Публика может осуществить голосование позвонив на номер 7576, отправив смс , или же использовав мобильное приложение Eurovision Song Contest , который вы можете скачать здесь.



на номер 7576, , или же использовав , который вы можете скачать здесь. Окно для голосования также откроется на сайте BBC Eurovision после исполнения последней песни. Вам нужно будет зарегистрировать аккаунт BBC, чтобы проголосовать, но если вы когда-нибудь смотрели что-нибудь на iPlayer, этого делать не нужно. Вы можете проголосовать онлайн только три раза.

Для зрителей Евровидение будет 15 минут, чтобы отдать свой голос конкурсантам. Согласно правилам, телезрители имеют 50% голосов. Остальные 50% принадлежат жюри.

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Как проходит голосование в финале

Известно, что в финале конкурса телезрители и жюри из каждой страны имеют отдельные наборы баллов.

Первыми всегда объявляют голоса жюри каждой страны – оценка до 12 баллов. К слову, в этом году баллы от Украины будет объявлять украинская певица TAYANNA.

Евровидение-2021: правила / Фото с официальной страницы Евровидения в инстаграме

Когда же станет известно о баллах от жюри, к ним добавлят результаты голосования от зрителей. Обычно, сначала объявляют страну, которая получила меньше баллов, и заканчивают страной, которая получила наибольшее количество баллов. Таким образом организаторы держат напряжение и интригу.

Что известно о голосовании на Евровидения 2021

Первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2021 состоялся 18 мая. В нем приняло участие пятнадцать стран. После последней композиции, выполненной мальтийской конкурсанткой Дестини, зрители получили возможность отправлять свои голоса за любимых исполнителей.

Согласно голосованию первого полуфинала, в финал вошли 10 стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Кроме них, и финалистов второго полуфинала, за кубок шоу будут бороться 6 стран, которые автоматически попадают в финал (Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия и Нидерланды).

Во втором полуфинале аудитория проголосовала за следующие страны: Марина, Греция, Молдова, Исландия, Сербия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия и Швейцария.