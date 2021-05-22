Евровидение-2021: где и когда смотреть песенный конкурс

До начала финала международного песенного конкурса осталось совсем немного. Организаторы делают "последние штрихи", чтобы Евровидение-2021 прошло как нельзя лучше. Участники шоу интенсивно проводят репетиции, чтобы смочь достойно выйти на сцену и покорить финальным выступлением капризного зрителя.

Евровидение-2021 является чрезвычайно ожидаемым событием. Перенос конкурса в прошлом году очень огорчил и сторонников проекта, и его конкурсантов. С тех пор международное песенное шоу изменило определенные правила участия, изменились и участники некоторых стран. Но, теперь, когда практически все проблемы позади и подготовки к престижному финалу Евровидение почти завершены, можно расслабиться и лишь ждать этого невероятно яркого события.

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Где и когда смотреть Евровидение-2021

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение пройдет в живописном городе Роттердаме, что в Нидерландах. После триумфа Дункана Лоуренса с песней Arcade в 2019 году, эта страна получила честь быть хозяйкой Евровидения-2021. К слову, Нидерланды будут принимать конкурс в пятый раз, ведь последний раз это произошло в 1980 году.



Где смотреть Евровидение-2021 / Фото официальный сайт Евровидения

Первый полуфинал Евровидения состоялся 18 мая, во вторник, а второй проведут 20 мая, в четверг. Такой долгожданный финал любителям шоу покажут 22 мая, в субботу.

Посмотреть трансляцию конкурса Евровидение-2021 в Украине можно будет на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый. Трансляция финала начнется в субботу, 22 мая в 22:00.

Актуально Евровидение-2021: порядок выступлений конкурсантов на шоу

Ведущими мероприятия выбрали самых ярких и успешных представителей нидерландского шоу-бизнеса. Ими стали: ведущая Шанталь Янзен, двукратная участница Евровидения Эдсилия Ромбли и шоумен Ян Смит.

Порядок выступлений конкурсантов в финале Евровидения-2021

Во время специальной жеребьевки накануне финала Евровидения-2021 определили, что страны будут выступать в следующем порядке:

1. Кипр

2. Албания

3. Израиль

4. Бельгия

5. Россия

6. Мальта

7. Португалия

8. Сербия

9. Великобритания

10. Греция

11. Швейцария

12. Исландия

13. Испания

14. Молдова

15. Германия

16. Финляндия

17. Болгария

18. Литва

19. Украина

20. Франция

21. Азербайджан

22. Норвегия

23. Нидерланды

24. Италия

25. Швеция

26. Сан-Марино

Украинская группа Go_A выйдет на сцену под 19 номером.

Предлагаем ознакомиться с порядком выступлений первого и второго полуфиналов.

Порядок выступлений конкурсантов Евровидения-2021

Согласно порядку, который объявили на официальном сайте Евровидения, во втором полуфинале на сцене Евровидения выступали 17 стран-участниц Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.



Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото официальный сайт Евровидения

Напомним, что в первом полуфинале выступали такие страны: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта. Десять стран-конкурсанток вошли в финал, украинская группа Go_A в числе них. В общем, в финал попали 26 стран – по 10 из каждого полуфинала и 6 стран-основательниц конкурса.

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Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото официальный сайт Евровидения