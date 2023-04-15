Снайперша Евгения Эмеральд родила дочь: первые фото и неожиданное заявление после родов
Источник:Евгения Эмеральд
В пятницу, 14 апреля, в канун Пасхи снайперша Евгения Эмеральд стала мамой во второй раз. У них с мужем Евгением родилась дочь. Ей так понравилось в родильном, что она хочет вернуться за еще одним ребенком.
32-летняя Евгения Эмеральд забеременела на войне. На днях ее муж-военный приехал с фронта на парные роды. Евгения Стипанюка отпустили всего на 12 дней, и за это время у них со снайпершей успела родиться дочь.
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Снайперша Евгения Эмеральд стала мамой второй раз
Бандерятко приветствует. Мы с Женей стали родителями. Спасибо, что ты был со мной и выдержал все мое мороженое. Спасибо за лучший результат нашей любви. Это невероятные роды! Мне очень понравилось, хочу еще,
– прокомментировала Евгения Эмеральд.
Имя девочки пока секрет. В то время как о мороженом снайперша написала не зря. Дело в том, что перед родами, просто во время схваток, она захотела мороженое, так что мужчине пришлось везти ее в кафе, а уже потом в клинику. Пролистайте вправо и смотрите видео, как это было.
С рождением дочери Евгению Эмеральд тепло поздравил рэпер Александр Ярмак, с которым она познакомилась в Культурном десанте: "Поздравляю! Здоровье и удачи красавице".
- Кстати, последние недели перед родами были сложны для снайперши. Сначала она попала в аварию – слетела в кювет во избежание лобового столкновения. Ее авто, на котором она объездила Киевщину, Макаровский район, Харьковскую и Сумскую области, сильно пострадало.
- После этого Евгения Эмеральд поконфликтовала с охранником жилищного комплекса, потому что тот отказался открывать шлагбаум, начал хамить, требовать техпаспорт, все документы.